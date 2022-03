Zoon en vrouw uit Kortemark vervolgd voor vervalsen testament (schoon)moeder

Een 61-jarige man en zijn 59-jarige vrouw uit Kortemark riskeren 1 jaar cel en een fikse boete wegens valsheid en oplichting met het testament van zijn moeder. Het gaat om een erg onfrisse zaak, zo bleek in de rechtbank van Veurne. “Ze dansen schaamteloos op het graf van hun overleden moeder en schoonmoeder”, klonk het hard.

Tussen de 61-jarige P. en zijn vrouw K. enerzijds en zijn ouders anderzijds boterde het al lang niet meer. Zo erg zelfs dat de bejaarde ouders jarenlang geen contact hadden met hun zoon.

Nicht

De vader van P. overleed in 2004 en sindsdien werd het contact sporadisch hernomen. In 2016 ging de toestand van de moeder er ook fel op achteruit. “Zij had dan nog steeds geen of nauwelijks contact met haar zoon, die niet naar haar omkeek”, sprak de advocaat van de burgerlijke partij, de nicht van P.

“De nicht was de enige die dagelijks voor haar tante zorgde. In 2009 werd ze daarvoor al beloond met een schenking van 35.000 euro. Dat werd later omgezet in een zorgvolmacht en zelfs een testament waarin alles zou toebehoren aan de nicht.”

Vrederechter

“Tot zoon P. in 2017 binnenbrak in de woning van zijn moeder en daar de papieren vond. Hij ging verhaal halen bij zijn zieke moeder en wilde er alles aan doen om een bewindvoerder aan te stellen zodat het hele testament ongedaan kon worden gemaakt. Dat lukte niet omdat het was gepasseerd via de vrederechter.”

“Op 29 november 2017 overleed moeder E. en een week later dook plots een zogezegd nieuw testament op waarin plots alles aan de zoon toekwam en de nicht alle begrafeniskosten moest betalen en de schenking moest teruggeven. Uiteraard klopte dat niet en dienden we klacht in. Uiteindelijk is de grootste angst van die vrouw waarheid geworden: ze is begraven als een hond. Het zou dat koppel sieren moesten ze eindelijk stoppen met te dansen op haar graf.”

Testament vervalst

De nicht eiste 5.000 euro morele schadevergoeding. “Ik vraag voor het koppel 1 jaar cel en 4.000 euro boete”, sprak de procureur. “De feiten zijn schaamteloos. Een schriftdeskundige stelde met de grootste waarschijnlijkheid vast dat het testament vervalst werd door K. Beiden worden vervolgd voor oplichting. Gelukkig heeft die arme vrouw dat niet meer moeten meemaken.”

De advocaten van P. en K. vragen de vrijspraak en stellen dat er geen enkel hard bewijs is. “Het is de notaris zelf die belde dat er nog een testament was waar ze niks van wisten.” Twintig minuten lang kreeg K. nog snikkend het woord waarin ze stelde volledig aan de beschuldigingen onderdoor te gaan. Haar nicht aanhoorde het vol ongeloof. Vonnis op 19 april. (JH)