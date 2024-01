Zombiedruggebruiker uit Houthulst die dodelijk ongeval veroorzaakte blijft langer in de cel

De 32-jarige man uit Houthulst die in september vorig jaar de 62-jarige fietser Herman Tanghe aanreed waarbij die het leven liet, blijft nog steeds in de cel. Dat besliste de raadkamer van Veurne dinsdag. “We vinden niet dat zijn aanhouding nog noodzakelijk is en gaan daarom in beroep tegen deze beslissing”, zegt zijn advocaat Thomas Bailleul.

Het ongeval dateert van zaterdagochtend 2 september in de Esenweg in Diksmuide. De 32-jarige man uit Houthulst zette een roekeloos inhaalmanoeuvre in maar reed daarbij overdreven snel en haperde aan zijn voorligger. Zijn bestelwagen werd naar de overkant van de weg gekatapulteerd en raakte nog eens drie andere auto’s. Daarbij werd ook de 62-jarige fietser Herman Tanghe die net op het ogenblik van het ongeval voorbijreed geraakt. Die stierf ter plaatse. Na het ongeval bleek de 32-jarige K.K., die duidelijk verward was, zwaar onder invloed was van flakka, de zogenaamde ‘zombiedrug’ te zijn.

In beroep

Sindsdien zit de man in de cel, intussen bijna vijf maanden. De raadkamer van Veurne verlengde zijn aanhouding dinsdag nog eens met twee maanden. “De reden daarvan is voor ons wat vaag, het zou gaan om het recidivegevaar dat ze inschatten”, zegt zijn advocaat Thomas Bailleul. “Nochtans is K.K. sinds het ongeval een volledig ander persoon geworden en zou hij meer gebaat zijn met een intensieve behandeling buiten de gevangenis. Wij gaan dus ook in beroep tegen deze beslissing en zullen vragen aan de KI in Gent om hem alsnog vrij te laten.”

Vermoedelijk wil de raadkamer K.K. ook tot aan het proces in de politierechtbank in de cel houden maar dat proces komt er nog niet meteen aangezien enkele verslagen in het dossier nog niet afgerond zijn. (JH)