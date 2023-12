Zombiedrugdealer ‘nonkel’ en kompaan voor rechter voor flakkadeals in ruime regio tussen Roeselare, Diksmuide en Houthulst

Een 47-jarige man uit Diksmuide moest zich samen met een 42-jarige man uit Houthulst verantwoorden voor het invoeren en dealen van de zombiedrugs ‘flakka’ in de ruime regio tussen Roeselare, Diksmuide en Houthulst. Vooral S.V. was gekend in het wereldje, waar hij aangesproken werd als ‘nonkel’. Net zoals S.V. eerder minimaliseerde ook zijn advocaat de feiten. “Hij is niet de grote dealer die ze van hem willen maken.”

In Roeselare en de regio tot Diksmuide en Houthulst is er al langer een probleem met de flakka, ook de zombiedrugs genaamd. Zeker in Roeselare is er een hotspot van hardnekkige gebruikers en doet de politie er controles. “Er worden regelmatig personen opgepakt, maar anderen nemen dan het handeltje over”, sprak de procureur.

“Uit verhoren van afnemers bleek dat een zekere ‘nonkel’ een van de grotere dealers zou zijn. Hij verkocht via een vals Facebookaccount en uit onderzoek bleek dat hij zeer regelmatig wisselde van zowel gsm-nummer als toestel. Uit telefonietap bleek dat hij bijna uitsluitend contacten had in het drugsmilieu. ‘Nonkel’ kon geïdentificeerd worden als S.V. (46) uit Diksmuide. Op 19 mei werden hij en zijn kompaan X.T. (42) uit Houthulst tegengehouden op de terugweg van Roeselare. Er kon toen niets aangetroffen worden in hun wagen. Bij een huiszoeking op 5 juni in hun huizen werden wel druggerelateerde zaken gevonden die wezen op verkoop.”

Broodkruimels flakka

Volgens het parket had S.V. minstens vijftien afnemers en reed hij diverse malen naar Nederland om flakka te kopen, die hij zelf met winst verkocht. Hij riskeert nu twee jaar cel en 8.000 euro, naast een verbeurdverklaring van 30.000 euro. Zijn kompaan X.T. vergezelde hem tijdens die tochten en hielp verkopen. Hij riskeert achttien maanden cel en 8.000 euro boete.

“Nochtans is S.V niet de grote dealer die ze van hem willen maken”, sprak zijn advocaat. “Hij deed zichzelf de das om door altijd op te scheppen over zijn verkopen, niet wetende dat hij afgeluisterd werd. Maar dat opscheppen was niet de werkelijkheid. Hij is pas beginnen verkopen nadat hij zijn werk kwijtraakte.”

De advocaat van X.T. benadrukte dan weer dat hij niets meer deed dan hem vergezellen naar Nederland. “En hij kreeg er niet meer voor dan enkele broodkruimels flakka.” Vonnis op 3 januari. (JH)