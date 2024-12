Zita Wauters veroordeeld voor rijden onder invloed door Brugse rechtbank

Zita Wauters werd woensdag in de politierechtbank van Brugge veroordeeld voor rijden onder invloed, dat schrijft Het Laatste Nieuws. De 20-jarige staat bekend als de ambassadeur van De Warmste Week en is de dochter van zanger Koen Wauters.

Het VRT-gezicht kreeg een rijverbod van 15 dagen en een geldboete van 480 euro omdat ze aan onaangepaste snelheid reed, onder invloed van alcohol was én omdat haar auto niet gekeurd was. Daarnaast moet ze ook haar praktisch rijexamen opnieuw afleggen, omdat ze nog geen twee jaar in het bezit is van haar rijbewijs.