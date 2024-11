“Zijn zwangere vriendin zelfs in de buik gestampt”: dertiger veroordeeld voor herhaaldelijk partnergeweld

Een vrouw uit Moorslede was twintig weken zwanger toen ze van haar 31-jarige vriend duwen, slagen en stampen kreeg. “Zelfs in haar buik”, aldus de openbare aanklager. De man zelf bekende, maar niet alles…

Op 27 augustus 2023 belde de vriendin vanuit een slaapkamer van haar woning in tranen naar de politie. Na een huwelijksfeest bleek ze geduwd, geslagen en getrapt te zijn door haar partner Angelo H. Waarna hij haar in de kamer opsloot en met de sleutel onder zijn kussen in slaap viel. “Het slachtoffer was twintig weken zwanger en werd zelfs in de buik getrapt”, aldus de openbare aanklager. “Enkele dagen eerder was het ook al tot geweld gekomen en ook op 26 april 2021 kreeg ze in de auto twee slagen tegen haar hoofd. Ook toen was ze zwanger. Hij moet eindelijk eens beseffen dat dit totaal niet door de beugel kan.”

Voorwaarden

Hij vorderde een celstraf van één jaar, eventueel met begeleidende voorwaarden. Angelo H. gaf toe dat hij zijn vriendin een slag gaf en in de kamer opsloot. “Maar ik was dronken”, verdedigde hij zich. “In de buik heb ik haar nooit geslagen of geschopt. Ook in de auto niet. We hebben beiden een opvliegend karakter, maar volgden wekelijkse begeleiding. Ik dronk sindsdien geen alcohol meer en alle problemen zijn opgelost.” Van de rechter krijgt hij de kans om verder voorwaarden te volgen. Lukt dat, dan blijven zowel de uitgesproken celstraf van tien maanden als de boete van 400 euro voorwaardelijk. (LSi)