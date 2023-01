Zigeunervrouwen met dure smaak terecht voor inbraak in appartement

Twee van de drie zigeunervrouwen die op 29 september 2021 in café Bockor in Ingelmunster konden opgepakt worden, waren betrokken bij een inbraak op een appartement in Waregem enkele weken eerder. Daar maakten ze een buit van zo’n 60.000 euro aan Louis Vuittonspullen. Voor de rechter in Kortrijk riskeren ze tot 30 maanden celstraf.

Op 29 september 2021 merkte een opmerkzame agent in het centrum van Ingelmunster een verdachte Toyota met Nederlandse nummerplaten op. Het voertuig stond geseind als mogelijk betrokken bij diefstallen. De agent verwittigde zijn collega’s en ze hielden de auto nauwlettend in het oog. Toen wat later de uitbater van het Bockorcafé de politie inlichtte van verdacht gedrag bij drie vrouwelijke klanten kon de link gelegd worden. In de damestoiletten van het café vonden agenten handschoenen en een schroevendraaier. Simona D. (25), Monika J. (29) en Valentina N. (30) werden opgepakt en bleven vier tot vijf maanden in voorhechtenis. Ze werden verdacht van diefstallen in Tielt, Gavere en Waregem, maar uiteindelijk konden enkel D. en N. aan een inbraak op een appartement in de Stationsstraat in Waregem op 5 september 2021 gelinkt worden.

Lid van een vereniging

Daar braken toen drie vrouwen binnen op een appartement. Twee uren later verlieten ze het appartement met 2.000 euro cash geld, twee dure horloges, en een rugzak, twee aktentassen en tien portefeuilles van Louis Vuitton. Goed voor een waarde van zo’n 60.000 euro. Alhoewel Monika J. er niet bij was in Waregem stond ze toch samen met de twee andere vrouwen terecht als lid van een vereniging. Ze werd samen met N. wel al eens in Turnhout veroordeeld voor een poging diefstal. Haar advocaat vroeg de vrijspraak.

D. vroeg de rechter de effectieve celstraf tot de duur van de periode van voorhechtenis te beperken. N. vroeg een voorwaardelijke straf. “Ze maakte nooit deel uit van een rondtrekkende dadergroep maar stapte ook uit het zigeunermilieu”, aldus haar advocaat. “Ze woont met haar gezin in Nederland.” Vonnis op 6 februari. (LSi)