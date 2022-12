Zigeuners die 1.200 euro vroegen voor slijpen van boren voor rechter: “Hoge prijs is niet strafbaar”

Twee mannen die in een zigeunerkamp net over de Franse grens verblijven moeten zich in snelrecht voor een poging tot oplichting verantwoorden. Een maand geleden zetten ze een man in Koksijde onder druk om 1.200 euro over te schrijven nadat ze diens boren slepen. “Dat hoge bedrag vragen is niet strafbaar”, zegt hun advocaat.

Halfweg november kwam Q. uit Koksijde in contact met de schoonbroers R.L. en A.W., die beiden verblijven in een zigeunerkamp in Frankrijk. Beide mannen zochten klanten in de Westkust om hun diensten aan te bieden en vonden bij Q. een makkelijk slachtoffer. De jongeman gaf acht boren mee om te slijpen. “Er werden geen prijsafspraken gemaakt noch een factuur opgesteld”, sprak de procureur.

“Toen ze de week nadien de boren kwamen afleveren vroegen ze er maar liefst 1.200 euro voor. Q. voelde zich onder druk gezet en schreef dat bedrag over. Hij kon het echter nog annuleren waarna R.L. en A.W. tien minuten later terugkeerden en plots 1.000 euro cash eisten. Dat geld kwamen ze ’s anderendaags halen maar intussen was de politie verwittigd die beiden oppakten. Het gaat om een poging tot oplichting op een dreigende manier en daarvoor vragen we 4 maanden cel en 1.600 euro boete.”

De advocaat van beide mannen is het er niet mee eens. “Ze deden niet strafbaars. Dit is puur een burgerlijk geschil over de vraagprijs. Dat is hun manier van werken want nadien onderhandelen ze altijd over de prijs. Ze zijn erg geschrokken van deze feiten en zeiden zelfs dat ze niets meer hoeven voor hun werk.” Vonnis op 27 januari. (JH)