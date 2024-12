Zeventiger verwerkt jarenlang afval zonder vergunning: man krijgt 12.000 euro boete en stevige verbeurdverklaring

Een 72-jarige man uit Ieper bleek jarenlang een afvalverwerkend bedrijfje uit te baten zonder de nodige vergunningen. Hij moest voor de correctionele rechter verschijnen en die was niet mals. De zeventiger moet 12.000 euro boete betalen. Daarbovenop werd 126.876 euro verbeurd verklaard.

Op zijn terrein van zo’n 400 vierkante meter lieten mensen geruime tijd afgedankte elektrische apparaten en een verscheidenheid aan metalen achter. “Mijn cliënt sorteerde dat en leverde het aan bedrijven”, gaf zijn advocaat toe. “Het was redelijk kleinschalig en eigenlijk gewoon recyclage. Dat is beter dan dat de mensen zouden sluikstorten. Hij stoorde er niemand mee, zijn terrein ligt erg afgelegen.”

Nog volgens zijn advocaat overwoog de man om ermee te stoppen eind dit jaar, maar dat stootte de rechter tegen de borst. “Niet alleen is uw cliënt dus nog bezig, maar hij is ook van plan om althans nog even verder te doen met zijn activiteit”, merkte de rechter op.

Naast de straf krijgt de man zeven maanden tijd om al het afval van zijn terrein te halen, op straffe van een dwangsom.