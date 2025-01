Zeventiger krijgt mogelijk enkelband na moord op echtgenote in Zerkegem

De Brugse raadkamer wil een 75-jarige man uit Zerkegem onder elektronisch toezicht plaatsen voor de moord op zijn 74-jarige echtgenote. Noël D. gaf toe dat hij meermaals met een hamer op haar hoofd sloeg. Het parket kan wel nog beroep aantekenen tegen de beslissing.

Monika P. kwam op vrijdag 12 april 2024 om het leven in haar woning in Zerkegem, een deelgemeente van Jabbeke. In eerste instantie waren de omstandigheden van haar overlijden onduidelijk. Na een eerste verhoor mocht haar echtgenoot beschikken. Een autopsie wees echter uit dat de vrouw wel degelijk op een gewelddadige manier om het leven werd gebracht. Er zou zelfs sprake zijn van twaalf hamerslagen.

Haar man werd uiteindelijk een week na de feiten voorgeleid bij de Brugse onderzoeksrechter. Die besliste om hem aan te houden op verdenking van moord. Noël D. bekende snel dat hij zijn echtgenote van het leven beroofde. Tijdens een banale discussie sloeg hij met een hamer op het hoofd van het slachtoffer. Naar eigen zeggen had hij echter nooit de bedoeling om zijn echtgenote om het leven te brengen.

Naar assisen?

Het onderzoek naar de feiten is ondertussen helemaal afgerond. Volgens de verdediging is Noël D. in de gevangenis mentaal verder achteruitgegaan, maar de gerechtspsychiaters kwamen tot de conclusie dat de verdachte wel degelijk toerekeningsvatbaar is. Binnenkort zal hij een laatste keer verhoord worden door de onderzoeksrechter. Daarna zou de zaak in principe snel naar het hof van assisen verwezen kunnen worden.

De verdediging vroeg dinsdagochtend met succes om Noël D. onder elektronisch toezicht te plaatsen. Meester Pieterjan Dens wierp op dat zijn cliënt volgens de gerechtsdeskundigen immers geen enkel gevaar voor de maatschappij vormt. Het staat echter nog niet vast dat de zeventiger een enkelband krijgt. De Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen kan immers nog beroep aantekenen tegen de beslissing. In dat geval zal de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) de knoop moeten doorhakken.