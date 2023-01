Zeventiger in rolstoel riskeert jaar cel voor aanranding zwakbegaafd meisje in Ruddervoorde

Een 74-jarige Ruddervoordenaar riskeert voor de Brugse strafrechtbank een jaar effectieve celstraf voor aanranding op de eerbaarheid van een zwakbegaafd meisje.

Op 15 november 2018 ging het slachtoffer een eindje fietsen. Het toen twaalfjarige meisje is zwakbegaafd en heeft de mentale leeftijd van een achtjarige. Toen ze aan de woning van F.N. passeerde, stond de zeventiger in zijn scootmobiel op de oprit. Hij vroeg haar of ze niet op school moest zitten, waarop zij antwoordde dat ze thuisonderwijs kreeg.

Hierop vroeg F.N. haar om wat dichterbij te komen aangezien hij hardhorig is. Het volgende moment zou de zeventiger de borsten en schaamstreek van het meisje betast hebben. “Zowel boven als onder de kledij”, pleitte haar advocaat Michele Walgraeve. “Hij vroeg haar om bij hem hetzelfde te doen.”

Geloofwaardig

Compleet overstuur fietste het meisje terug naar huis waar ze alles vertelde. Vervolgens werd de politie ingelicht. “Het meisje legde zeer consistente, geloofwaardige verklaringen af”, ging meester Walgraeve verder. “Dat kan niet gezegd worden van de beklaagde. Volgens de psychiater zou het meisje – gezien haar beperking – dit nooit hebben kunnen verzinnen, mocht ze het niet hebben meegemaakt. En toen de politie bij de beklaagde langsging, wist hij meteen waarover het ging. Zijn vrouw distantieerde zich volledig van hem en stelde dat hij constant naar porno kijkt en veel alcohol drinkt.”

F.N. betwistte de feiten aanvankelijk, maar op de zitting gaf hij de aanranding toe. “Er zijn zaken gebeurd die niet door de beugel kunnen, maar mijn cliënt ontkent dat hij onder de kledij van het meisje ging”, pleitte de advocaat van F.N. “Zoiets zou hij nooit doen op zijn eigen oprit. Hij maakte een drietal bewegingen die voor het meisje confronterend waren. Hij is geen pervert en heeft nog een blanco strafblad. Hij sprak wel vaker kinderen aan, maar beseft nu dat dit niet kan. Hopelijk kan een opschorting volstaan.” De rechtbank doet uitspraak op 13 februari. (AFr)