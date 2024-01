Zeventiger blijft aangehouden voor poging doodslag op agent tijdens achtervolging in Menen

De Ieperse raadkamer heeft een 70-jarige man aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk. Tijdens een achtervolging die in Menen eindigde, reed hij vrijdag een Belgische agent aan. Eerder had hij ook al een Franse agent aangereden.

Op woensdag 3 januari was E.W. een eerste keer betrokken bij een achtervolging. De lokale politie van de zone Grensleie had een verdacht voertuig opgemerkt, maar de bestuurder vluchtte aan hoge snelheid weg.

Spijkermat

In Ieper werd tevergeefs een spijkermat gebruikt om de verdachte te doen stoppen. Er zouden ook schoten gelost zijn. De zeventiger maakte uiteindelijk rechtsomkeer en kon zo ontsnappen naar Frankrijk.

Vrijdag was de man opnieuw betrokken bij een achtervolging. Ter hoogte van Roncq had hij een Franse agent aangereden, waarna hij wegvluchtte richting België.

Achtervolging

De Franse politie zette de achtervolging in en uiteindelijk kon de verdachte in Menen ingerekend worden. In een ultieme poging om te ontkomen reed hij ook nog een Belgische politieagent aan.

De Ieperse raadkamer besloot dinsdag dat de man aangehouden blijft.