Zeven truckers krijgen tot drie jaar celstraf met uitstel voor mensensmokkel in containers via Zeebrugse haven

Zeven Roemeense truckers hebben voor de Brugse rechtbank tot drie jaar celstraf met uitstel gekregen voor mensensmokkel via de Zeebrugse haven. De bende deinsde er niet voor terug om gezinnen met kinderen in containers richting Engeland te stoppen. Tijdens het proces kreeg de procureur de zaal stil met een hartverscheurende noodoproep.

In de loop van 2019 werden in het Verenigd Koninkrijk op verschillende tijdstippen transmigranten uit containers gehaald die vanuit Zeebrugge waren verscheept. In negen gevallen ging het om groepen van twaalf mensen, waaronder ook gezinnen met kinderen. Onderzoek wees uit dat alle containers in Zeebrugge verplaatst waren door hetzelfde bedrijf, dat Roemeense truckers in dienst had. Begin februari werden zeven verdachten opgepakt op verdenking van negen smokkels, waarbij in totaal 58 transmigranten betrokken waren.

Noodoproep Koerdisch gezin

Tijdens het proces zette procureur Frank Demeester de ernst van de feiten in de verf door een minutenlange noodoproep af te spelen van een Koerdisch gezin dat al twee dagen opgesloten zat in een container met Red Bull. “We hebben al proberen te kloppen, maar niemand hoort ons”, klonk het wanhopig. “We hebben geen idee waar we precies zijn. Help ons!” Het gezin, met onder meer een vierjarig kind, kon na een lange zoektocht in veiligheid worden gebracht.

Procureur Demeester vroeg celstraffen tussen twee en vier jaar en geldboetes tot 30.000 euro, waarvan de helft voorwaardelijk. Vier van de zeven beklaagden gaven hun aandeel toe en drongen aan op mildheid. De drie andere beklaagden bleven hun betrokkenheid ontkennen en vroegen tevergeefs de vrijspraak.

De rechtbank veroordeelde de zeven mannen uiteindelijk tot celstraffen tussen achttien maanden en drie jaar. Door het lange tijdsverloop sinds de feiten werden de straffen met uitstel opgelegd. In totaal werd ook 536.000 euro aan geldboetes opgelegd, weliswaar grotendeels met uitstel. (AFr)