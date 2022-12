Zeven maanden voorwaardelijke gevangenisstraf voor 19-jarige Bruggeling voor geweld tegen politie

De Brugse strafrechter heeft een 19-jarige Bruggeling veroordeeld tot zeven maanden voorwaardelijke gevangenisstraf voor weerspannigheid en opzettelijke slagen en verwondingen. D.D. keerde zich tegen de politie toen hij werd opgepakt voor vernielingen in zijn woning.

De moeder van de beklaagde verwittigde op 30 december 2021 rond 21.30 uur de politie omdat D. de inboedel van hun woning aan het vernielen was. Ter plaatse stelde de politie vast dat de tiener inderdaad de meubels kort en klein had geslagen. Bovendien was hij duidelijk dronken en heel emotioneel.

De politiemensen beslisten om hem op het politiebureau te laten kalmeren, maar de beklaagde sloeg op het achterhoofd van een inspecteur. Hij moest door vier mensen tegen de grond gewerkt worden om hem te kunnen boeien. D. verzette zich daarna ook bij het instappen in de combi. Later was het weer prijs in het cellencomplex. De beklaagde sloeg dezelfde inspecteur in het gezicht en trok aan de das van een hoofdinspecteur. Het slachtoffer van de slagen was door de feiten twee dagen werkonbekwaam.

Eerdere veroordeling

De verdediging vroeg met succes de vrijspraak voor slagen aan drie andere politiemensen. Daarnaast werd aangedrongen op een werkstraf. In het vonnis werd echter opgemerkt dat de beklaagde als minderjarige door de jeugdrechter al veroordeeld werd voor gelijkaardige feiten. Daarnaast bleek dat hij met een alcoholprobleem kampt.

In die omstandigheden besliste de rechter om hem te veroordelen tot zeven maanden gevangenisstraf, waarvan enkel de twee maanden voorhechtenis effectief. D. moet zich de komende drie jaar wel aan een reeks voorwaarden houden. Zo mag hij geen alcohol drinken en moet hij desnoods een ontwenningsmiddel nemen.