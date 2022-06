Zeven maanden cel voor Bruggeling die met alarmpistool over straat loopt en agent bedreigt

Een 36-jarige Bruggeling heeft voor de Brugse rechtbank zeven maanden cel gekregen voor verboden wapenbezit

Op 9 mei zag een vrouw hoe Michael D. met een alarmpistool in zijn handen over straat liep langs de Blankenbergse Steenweg in Brugge.

De vrouw verwittigde de politie en verklaarde dat het leek alsof de dertiger het wapen aan het laden was. Meerdere patrouilles snelden ter plaatse en stelden vast dat het om een alarmpistool ging. In de zakken van D. stak ook nog een aardappelmes. “Ik zal je weten te vinden en knal je kop eraf”, zo siste hij naar een van de agenten.

Zwaar dronken

De zwaar dronken man werd overgebracht naar het politiekantoor. Daar verklaarde hij dat hij het wapen gevonden had ter hoogte van de Ezelpoort. De procureur hechtte daar evenwel geen geloof aan. Michael D. liep in het verleden al negentien veroordelingen op, vooral voor drugsfeiten. In oktober vorig jaar kreeg hij nog acht maanden voorwaardelijk omdat hij in de Brugse gevangenis cannabis en heroïne overhandigde aan zijn opgesloten broer.

(AFr)