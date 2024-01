Zestiger uit Kortrijk riskeert zes maanden cel voor gewelddadige burenruzie

Sloeg een 62-jarige man uit Kortrijk zijn buurman hardhandig van zijn scootmobiel of kwam de man zelf ten val en probeerde hij de schuld op zijn buurman de steken? De twee hebben al lang ruzie en hebben elk hun versie van de feiten. De vermeende agressor riskeert zes maanden cel en 400 euro boete.

De feiten dateren al van 17 juli 2022. Een oudere man die slecht ter been is, kwam ’s avonds thuis met zijn scootmobiel en zou vlak voor zijn voordeur langs achter neergeslagen zijn. Zijn buurman zou hem een harde slag gegeven hebben waardoor de man een kaakbreuk opliep en op de grond viel. Nadien gooide de man bovendien nog een emmer water over het slachtoffer. “Hij heeft mijn cliënt daar weerloos achtergelaten op de grond en hij moest achteraf meerdere operaties ondergaan”, zei de advocaat van het slachtoffer.

Tien pinten

De beklaagde ontkent echter de slagen. Volgens hem had de man die avond te veel gedronken en viel hij zelf omver. “Hij gaf zelf toe dat hij tien pinten gedronken had”, zei de advocaat van de beklaagde. “Nadien dreigde hij dat hij de val in de schoenen van mijn cliënt zou schuiven. Daarom heeft hij inderdaad een emmer water over hem gegooid. Hij beschuldigt mijn cliënt uit puur winstbejag.”

Het slachtoffer vroeg ruim 11.000 euro schadevergoeding. Vonnis op 7 februari.