Zestiger uit De Haan krijgt voorwaardelijke celstraf voor bezit en verspreiding 100.000 kinderpornografische foto’s

Een 68-jarige man uit De Haan heeft in de Brugse rechtbank een jaar voorwaardelijke celstraf gekregen voor bezit en verspreiding van kinderporno.

Nadat het gerecht informatie kreeg vanuit de Verenigde Staten werd in augustus 2020 een huiszoeking uitgevoerd bij J.J. Op zijn computer troffen de speurders ruim 100.000 kinderpornografische afbeeldingen aan. Bij een tweede huiszoeking werden nog meer bestanden aangetroffen.

Verspreiding betwist

Volgens de verdediging is de zestiger door diabetes op de sukkel. “Hij was aan zijn stoel gekluisterd en zocht naar enige seksualiteitsbeleving”, pleitte advocaat Stijn Catrysse.

“Mijn cliënt betwist wel de verspreiding. Hij zat niet in chatgroepen maar zijn computer was geïnfecteerd met een programma dat de bestanden uploadde buiten zijn wil om.”

Voorwaarden

De rechtbank hechtte geen geloof aan die uitleg, maar ging wel in op de vraag van meester Catrysse om J.J. voorwaarden op te leggen. Volgens de gerechtspsychiater is de kans klein dat de man nieuwe feiten pleegt. De man had ook nog geen correctionele veroordelingen.

“Ik heb een grote stommiteit begaan en daar schaam ik mij diep voor”, stelde J.J. tijdens de pleidooien. (AFr)