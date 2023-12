Zestiger slaat uit onvrede met advies spoedarts in AZ West in gezicht

Een 67-jarige man uit Veurne riskeert een principiële straf van een maand cel met uitstel en 240 euro omdat hij een spoedarts in het AZ West in Veurne met de vlakke hand in het gezicht sloeg. J.D. was het niet eens met het advies van de spoedarts.

De feiten deden zich voor in het ziekenhuis van Veurne op 21 april. Zowel de 67-jarige J.D. als zijn vrouw waren naar de spoedafdeling gekomen en werden in de box onderzocht door de aanwezige spoedarts. “De spoedarts van wacht deelde hen na het onderzoek mee dat J.D. opgenomen zou worden op de dienst hartbewaking en zijn vrouw op de dienst geriatrie”, legde de procureur uit.

Onvrede

“Daar was hij het om een of andere reden niet mee eens. Plots sloeg J.D. met het vlakke van zijn hand in het gezicht van de spoedarts, om zijn onvrede kenbaar te maken. Hij wilde zich nadien nog excuseren, maar daar wou de spoedarts niets meer van weten en hij verliet de box. Dit kan voor ons niet door de beugel en we stelden J.D. een minnelijke schikking van 250 euro voor, die hij niet betaalde. Daarom werd hij gedagvaard en nu vragen we een principiële straf van een maand cel met uitstel en 240 euro boete.”

De advocaat van J.D. vroeg de opschorting. “Hij heeft een blanco strafblad en was die dag door de omstandigheden zichzelf niet. Hij had pillen genomen en kon zichzelf niet controleren.” Vonnis op 12 januari. (JH)