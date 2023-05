Zestiger riskeert jaar cel voor exhibitionisme op sportcentrum in Eernegem

Een 62-jarige man uit Ichtegem riskeert voor de Brugse rechtbank een jaar cel voor exhibitionisme en aanranding. Volgens enkele jongeren stond R.D. voor hun neus te masturberen op de sportterreinen in Eernegem.

Op 21 april 2021 zag een groepje jongeren hoe een man schijnbaar zichzelf stond te bevredigen op het sportcentrum in Eernegem. Ze verwittigden de politie en die kon de verdachte snel identificeren op basis van een foto die een van de jongeren genomen had. Volgens procureur Mike Vanneste probeerde R.D. ook nog een jongere te kussen. “Het slachtoffer kon zich evenwel losrukken en weglopen”, verduidelijkte hij.

Niet aan proefstuk toe

Tijdens zijn verhoor ontkende de Ichtegemnaar met klem dat hij stond te masturberen. Naar eigen zeggen was hij enkel over zijn broek aan het wrijven. “Maar op de foto was te zien hoe zijn broek op zijn billen hing”, vervolgde Vanneste. “Dat hij een jongere probeerde te kussen, gaf hij wél toe.” R.D. bleek niet aan zijn proefstuk toe. De zestiger kreeg in juni vorig jaar vier maanden cel met uitstel omdat hij als poetshulp zijn geslachtsdeel toonde aan twee patiënten in het ziekenhuis AZ Delta in Roeselare.

De verdediging ging niettemin voluit voor de vrijspraak. “Mijn cliënt is een merkwaardig figuur die sukkelt met zijn geaardheid”, pleitte meester Karel Simaey. “Hij maakte misschien suggestieve bewegingen, maar ontkent dat hij gemasturbeerd heeft. Ontbloot was hij trouwens niet want op die foto had hij nog zijn onderbroek aan. Bovendien volstaat een poging tot kussen volgens mij niet om van aanranding te kunnen spreken.”

Uitgesteld

R.D. was niet persoonlijk aanwezig voor zijn proces. De rechtbank wil hem echter zien en stelde de zaak daarom uit naar 12 juni. Het vonnis zal twee weken later volgen. (AFr)