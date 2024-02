Zestiger ontkent aanranding meisje (18), dat emotionele brief voorleest in rechtbank: “Dit is voor iedereen die geen klacht durft neerleggen”

Een 66-jarige man uit Knokke-Heist ontkent voor de Brugse rechtbank met klem dat hij een 18-jarige meisje aanrandde in de toiletten van een café. F.D. riskeert een jaar cel, maar beweert dat het slachtoffer zélf het initiatief nam voor een mondkus. Op het proces las het meisje in tranen een brief voor. En dat deed ze niet enkel voor zichzelf.

Op 20 september 2022 was het toen 18-jarige slachtoffer uit Schilde met haar oma aanwezig in een café in het centrum van Knokke-Heist. Terwijl haar oma in een gesprek met een andere klant verwikkeld zat, ging het meisje naar de toiletten waar ze het pad kruiste van barman F.D. (66). Over wat er toen gebeurde lopen de verklaringen uiteen.

Kus op de mond

Volgens het meisje legde F.D. zijn hand op haar schouder en gaf hij haar een kus op de mond. “Hij kneep haar ook in de borsten en billen en duwde zijn geslacht tegen haar aan”, pleitte meester Niels Lefevere. “Pas toen andere klanten de toiletruimte binnenkwamen, ging hij weg. Hij vroeg haar wel nog om na het sluitingsuur terug naar hem te komen.”

“Ik sta hier ook voor iedereen die een trauma heeft opgelopen door feiten als deze”

Een paar dagen na de feiten stapte het meisje met haar moeder naar de politie. Op het proces las ze in tranen een brief voor. “Ik sta hier niet enkel voor mezelf, maar voor iedereen die een trauma heeft opgelopen door feiten als deze”, snikte ze. “Ik wil ook een stem geven aan iedereen die zijn aanrander, of zelfs verkrachter, niet durven aan te klagen en het gerecht te motiveren om aan dergelijke zaken gevolg te geven. Ik hoop dat ik zijn enige slachtoffer zal zijn. Dit laat een litteken achter voor de rest van mijn leven.”

Slapeloosheid

Sinds de feiten kampt het meisje met paniekaanvallen en slapeloosheid. “De beelden blijven door haar hoofd spoken. Ze wil erkenning voor wat haar overkwam”, aldus nog meester Lefevere, die 3.000 euro morele schadevergoeding vroeg.

F.D. zelf ging voluit voor de vrijspraak. “Hij geeft enkel de kus toe”, pleitte meester Kristof Van Den Heuvel. “Maar het meisje nam hiervoor zélf het initiatief, toen zij elkaar in die smalle gang passeerden. Mijn cliënt geeft toe dat hij dat beter niet had gedaan. Hij kwam het meisje trouwens niet achterna, maar ging enkel naar de berging die zich in de toiletruimte bevindt.”

De beklaagde nam ook zelf kort het woord. “Ik ben boos op mezelf dat ik hier sta”, stelde hij. Procureur Fien Maddens vroeg een jaar effectieve celstraf voor F.D. Dat een 18-jarig meisje het initiatief zou genomen hebben om een toen 64-jarige man te kussen, noemde ze “onrealistisch”. De uitspraak volgt op 4 maart. (AFr)