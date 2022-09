Zestiger die op het Blankenbergse strand foto’s maakte van kinderen en vrouwen in badkledij riskeert tien maanden cel voor voyeurisme

Een 67-jarige Brit riskeert voor de Brugse strafrechtbank tien maanden cel voor voyeurisme. Op het Blankenbergse strand maakte hij tientallen foto’s van vrouwen en kinderen in badkledij. Opmerkelijk: de man gaf toe dat hij de beelden gebruikte om te masturberen.

Op 7 augustus kwam de politie tussenbeide op het Blankenbergse strand waar een man foto’s aan het nemen was van kinderen en vrouwen in badkledij. De zestiger ging vrijwillig mee en gaf toelating om zijn camera te controleren. “Er stonden een 90-tal foto’s op van kinderen en vrouwen in badkledij”, verduidelijkte de procureur. “Hij stelde dat hij niets anders had om te fotograferen.”

R.H. verbleef op een Leuvense hotelkamer waar op zijn laptop nog meer gelijkaardige foto’s werden aangetroffen. De man gaf toe dat hij de beelden gebruikte om te masturberen. In 2019 werd R.H. al eens op het Blankenbergse strand door een dame aangesproken voor gelijkaardige feiten. Hij verklaarde toen dat hij “graag foto’s neemt van mensen die plezier hebben” en dat hij “graag de vrouwen ziet”. De Brit kwam toen weg met een vermaning.

Onbewust

Volgens de verdediging was de Brit er zich niet van bewust dat het nemen van de foto’s strafbaar was. “Aan die eerdere feiten was er immers ook geen verder gevolg gegeven”, pleitte advocaat Filip Mourisse. “Je kan je ook afvragen vanaf wanneer er sprake is van voyeurisme. Die mensen stonden immers niet in een kleedhokje of zo. De foto’s op zijn camera waren op zich ook niet aanstootgevend.”

“Mijn cliënt werkte vroeger voor de Britse spoorwegen en kan gratis naar de Belgische kust sporen”, ging meester Mourisse verder. “Dat is zijn hobby. De 24 uur die hij in de cel doorbracht hebben een diepe indruk nagelaten. Hopelijk kan een opschorting volstaan. Hij heeft ten slotte nog een blanco strafregister.” (AFr)