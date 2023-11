Zestiger al voor derde keer veroordeeld voor zedenfeiten nadat hij meisje om naaktfoto’s vroeg

Een 62-jarige man uit Alveringem is al voor de derde keer veroordeeld voor zedenfeiten. Eerder voor feiten met kinderporno, deze keer omdat B.D. een 15-jarig meisje in een chatgesprek om naaktfoto’s vroeg. De rechter gaf hem twee jaar cel en 8.000 euro boete met uitstel. Hij is ook voor vijf jaar zijn burgerrechten kwijt.

Aangegeven door eigen partner

De procureur wilde B.D. uit Alveringem voor drie jaar effectief achter tralies zien verdwijnen, gelet op zijn beladen strafblad. De man kreeg in het verleden immers al eens 18 en 37 maanden celstraf voor feiten van kinderporno. Hij zat in totaal zelfs bijna vier jaar in de gevangenis en kwam pas in januari van dit jaar vrij. Maar zijn lesje leerde B.D. duidelijk niet.

“Het was zijn eigen partner die op 25 maart naar de politie trok om aangifte te doen”, sprak de procureur. “Op zijn gsm had ze videobeelden gezien waar halfnaakte kinderen aan bod kwamen. Toen de politie verder onderzoek deed, vonden ze een aanstootgevend chatgesprek tussen B.D. en een meisje. Het kind gaf aan slechts 15 jaar te zijn, maar toch vroeg de man ongegeneerd: “you nice, send me sexy pics please.’ Dat deed het kind gelukkig niet.”

Voorwaarden

Het toonde wel aan dat de man nog steeds op zoek ging naar kinderpornografische beelden en daarom werd hij ook veroordeeld. Hij kreeg twee jaar cel en 8.000 euro boete, beiden met uitstel onder voorwaarden. Zo moet hij werken aan zijn alcohol-, drugs- en seksuele problematiek. De man is ook voor vijf jaar zijn burgerrechten kwijt en mag twintig jaar geen gezagsfunctie meer over minderjarigen uitoefenen. (JH)