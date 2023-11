Zes twintigers staan terecht voor schuldig verzuim bij ongeval dat Aimé (19) het leven kostte: “Jullie waren zó egoïstisch”

Zes jonge twintigers staan terecht wegens schuldig verzuim bij het verkeersongeval dat Aimé Verschuere (19) uit Avelgem het leven kostte. Aimé zat met twee vrienden in de wagen toen de chauffeur tegen een boom reed. Die had echter te veel gedronken en belde geen ambulance, maar zijn broer om Aimé naar het ziekenhuis te brengen. “Hij wou enkel zijn eigen hachje redden.”

Op een boom geknald

Aimé Verschuere liet zich op 29 mei 2021 na een avondje uit naar huis brengen door zijn kameraad I.W. (23). Rond 2.30 uur ’s nachts knalde hij op een boom langs de Spichtestraat in Heestert. I.W. en de 23-jarige G.L., die ook mee was als passagier, bleven ongedeerd maar Aimé was er erger aan toe. Hij moest uit het autowrak rollen en bleef op de grond liggen. Aimé kreeg steeds meer pijn en vroeg meermaals om een ambulance te bellen, maar dat deden zijn vrienden niet.

“Ik begrijp dat ze even in paniek waren na zo’n ongeval, maar ze hebben daar 50 minuten staan discussiëren over hoe ze dit onder de mat konden vegen en de politie vermijden”, zei advocaat Bram Van den Bunder die de familie van Aimé bijstaat. “I.W. belde naar allerlei vrienden, kennissen, zijn broer en een takelwagen, maar geen ambulance.”

Twee van die vrienden, J.M. (23) en A.S. (21), kwamen even later ter plaatse, maar belden ook geen ambulance. “Het was duidelijk dat I.W. dat niet wou”, ging meester Van den Bunder verder. “Het ging enkel om zijn eigen hachje, hij had schrik om zijn rijbewijs kwijt te geraken.”

Camerabeelden

De feiten werden gefilmd door een bewakingscamera van een nabijgelegen huis. Op die beelden was onder meer te zien hoe W. twee blikjes bier uit de auto gooide.

Pas 50 minuten later kwam de oudere broer van I.W. ter plaatse, samen met zijn vriendin. Die bracht Aimé naar het ziekenhuis van Oudenaarde. “Op de spoed wisten ze meteen dat er iets niet klopte. Ze hebben Aimé daar gewoon afgezet zonder uit te leggen hoe hij aan zijn verwondingen kwam.”

Aimé mocht op 12 juli het ziekenhuis verlaten, maar werd twee dagen later met spoed terug opgenomen met een darmperforatie. Hij werd nogmaals geopereerd, maar kreeg later een hartstilstand waardoor hij op 21 juli overleed. “Het was een abrupt einde van een leven dat nog zoveel te bieden had”, zei de moeder van Aimé die een brief voorlas in de rechtbank. “De manier waarop was mensonwaardig. Ik werd kotsmisselijk bij de camerabeelden van jouw zogenaamde vrienden die jou daar zo lang lieten liggen, zogezegd in shock maar eigenlijk druk aan het bellen om alles te verbergen terwijl Aimé lag te kermen van de pijn. We kunnen jullie niet vergeven, jullie waren op dat moment verschrikkelijk egoïstisch. Ik hoop dat jullie zelf nooit zoiets moeten meemaken als jullie later kinderen krijgen.”

Schuldig verzuim

De zes beklaagden riskeren tot een jaar cel en 2.000 euro boete voor schuldig verzuim, maar vroegen allen de vrijspraak. “Aimé had geen uitwendige verwondingen en mijn cliënt kon de ernst daarvan onmogelijk inschatten”, zei meester Jan Leysen die I.W. bijstond. “In de wet staat niet dat je de 100 moet bellen maar dat je hulp moet bieden, en dat heeft hij gedaan. Pas nadien heeft hij beseft dat hij de situatie ferm onderschat heeft.”

I.W. zelf bood zijn verontschuldigingen aan. “Het is oneerlijk dat Aimé diegene is die er niet meer is. Het was onverantwoord voor mij om die avond nog te rijden, ik heb er lessen uit geleerd. Ik wou Aimé echt helpen, we waren vrienden. Het spijt me enorm.”