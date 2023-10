Zes maanden cel voor vuistslag aan barman in Brugs café: “Biertjes waren slecht getapt”

Een 46-jarige Bruggeling heeft bij verstek zes maanden effectieve celstraf gekregen voor slagen aan een barman. S.R. was niet tevreden over de kwaliteit van de getapte pintjes.

Op 29 januari was S.R. aanwezig in café Bras op ‘t Zand in Brugge. Volgens het openbaar ministerie veroorzaakte hij daar meteen problemen. “De beklaagde deed vooral zijn beklag over de kwaliteit van het getapte bier”, verduidelijkte procureur Mike Vanneste. “Toen hij uiteindelijk de deur werd gewezen, trakteerde hij de barman op een vuistslag in het gezicht.”

R. liep in het verleden al zeven veroordelingen op, vooral voor dronken rijden. Voor zijn proces over de feiten in café Bras kwam de man niet opdagen in de Brugse strafrechtbank. “Het was ronduit boertig geweld tegen iemand die gewoon zijn job deed”, stelde Vanneste nog. (AFr)