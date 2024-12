Zes maanden cel voor voormalige dj (45) die onder invloed fietser opschepte en daarna opzettelijk nog eens overreed

Een 45-jarige voormalige dj uit De Panne heeft zes maanden effectieve celstraf, 4.000 euro boete en zes maanden rijverbod gekregen omdat hij onder invloed van drank en drugs een fietser opschepte. S.T. stapte na het ongeval uit, zag hoe de fietser deels onder zijn auto lag en reed zijn slachtoffer nog eens opzettelijk aan om te vluchten. “Het spijt me enorm, ik handelde als in een droom omdat ik een pilletje had genomen”, sprak S.T.

De feiten dateren al van zaterdagochtend 20 november 2021, meer dan drie jaar geleden dus. Dat blijkt nu de ‘redding’ te zijn voor S.T., vroeger gekend als dj in de regio. Omdat het zo lang duurde eer de deskundige klaar was met zijn rapport vond de strafrechter nu dat de redelijke termijn overschreden was. En daardoor werd zijn straf fel geminderd. In plaats van twee jaar effectief kreeg S.T. nu ‘slechts’ zes maanden effectief. “Er is een miskenning van de redelijke termijn, wat niet wegneemt dat de feiten ernstig en bewezen zijn en hij een straf moet krijgen”, motiveerde de rechter.

Pilletje MDMA

Op de vroege ochtend van 20 november keerde deejay S.T. terug van een nachtje draaien, waarna hij zelf nog op stap was geweest. Hij sloot zijn wilde nacht daarbij af in een danscafé en nam naar eigen zeggen een pilletje MDMA en wat alcohol in. In versufte toestand reed hij naar huis, maar bij het nemen van de bocht op de Koninklijke Baan in Koksijde nam hij die veel te ruim ter hoogte van de Herman Teirlincklaan. Zo maaide hij fietser J.F. van de weg. Die werd opgeschept op de oversteekplaats en kwam met zijn fiets onder de auto terecht. S.T. stapte versuft uit, zag de fietser liggen en besloot verder te rijden waarbij hij nog eens opzettelijk over het achterwiel en het been van J.F. reed. Volgens de deskundige waren diens zware verwondingen echter afkomstig van de eerste aanrijding. S.T. werd na het vluchtmisdrijf uit zijn bed gelicht en zat vijf dagen in de gevangenis. Slachtoffer J.F. liep blijvende invaliditeit op en krijgt voorlopig 2.500 euro schadevergoeding.

Nooit iemand pijn doen

Samen met zijn advocaat Thomas Bailleul had S.T. gevraagd om de tweede aanrijding niet als opzettelijk te beschouwen. “Hij pleegde die niet bewust, maar handelde in een waas”, klonk het. Dat beaamde ook S.T., die in financiële moeilijkheden terechtkwam. “Ik heb een immense fout gemaakt en draag de gevolgen”, sprak hij. “Maar ik zou nooit iemand opzettelijk pijn doen. Ja, ik was zo dom om dat pilletje te nemen en handelde als in een droom, maar dit heb ik nooit gewild.” (JH)