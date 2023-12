Zes maanden cel voor twintiger die ambulancier slag in gezicht geeft

Een 21-jarige man moet een halfjaar de cel in omdat hij een ambulancier van het AZ Delta in Rumbeke zonder duidelijke aanleiding een slag in het gezicht gaf. “Het is een echt probleem in de zorgsector dat er steeds meer gevallen van agressie zijn”, zei de advocaat van de ambulancier.

De beklaagde B.S. werd op 21 februari het ziekenhuis binnengebracht op een brancard. Plots kwam hij terug bij bewustzijn, sprong recht en gaf meteen een ambulancier een slag in het gezicht. Mogelijk kende hij zijn slachtoffer, de twee zouden eind 2022 ook al een aanvaring gehad hebben.

Gekend bij politie

“Na de slag bleef de beklaagde amok maken in het ziekenhuis”, beschreef de advocaat van het slachtoffer. “Hij trapte deuren in. De politie moest tussenkomen. De zorgsector heeft steeds meer te maken met agressie. Het is de sector die het meest fragiele in onze maatschappij moet helpen, als zij aangevallen worden dan heeft dat een dubbele impact.”

B.S. was bovendien al goed gekend bij de politie. Naast de celstraf moet hij 800 euro boete betalen en 500 euro morele schadevergoeding aan de ambulancier.