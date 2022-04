Zes maanden cel voor transmigrant die haven binnendrong en in zee belandde

Een 23-jarige Marokkaan heeft van de rechter zes maanden cel gekregen voor het binnendringen van de Zeebrugse haven.

In een poging om het Verenigd Koninkrijk te bereiken besloot Mohamed E. op 30 januari aan boord te klimmen van het schip Yasmine in de Zeebrugse haven. Dat mislukte evenwel en de onfortuinlijke transmigrant kwam in zee terecht. Hij raakte op eigen kracht uit het water en werd even later aangetroffen op de terreinen van C.RO Ports.

Al eerder binnengedrongen

Onderzoek wees uit dat E. al twee keer eerder de haven was binnengedrongen. Daarom werd hij voor de Brugse rechtbank gedaagd. Naast E. kregen woensdag nog drie andere havenindringers zes maanden cel. Het gaat om twee Marokkanen en een Soedanees die tussen 20 en 30 januari in huiftrailers werden ontdekt. AFr