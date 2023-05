Zes maanden cel voor poetsvrouw (40) uit Diksmuide die in eerste week al 1.100 euro stal

Een 40-jarige poetsvrouw uit Diksmuide heeft zes maanden effectieve celstraf en 1.200 euro boete gekregen omdat ze in de eerste week dat ze aan de slag was in een slagerij in Diksmuide al 1.100 euro stal. Het is al de derde keer dat de vrouw veroordeeld werd wegens diefstal.

De 40-jarige poetsvrouw is niet de vaste poetsvrouw in de slagerij in Diksmuide, maar verving een collega die een tijdlang ziek was. Maar al van bij de eerste dagen dat N.V. aan het werk was in de slagerij kregen de uitbaters argwaan. “We merkten al snel op dat er geld verdween uit de portefeuille in het privégedeelte”, zegt de gedupeerde slager. “We hadden daarom een list opgezet en zo konden we haar betrappen. In totaal werd er 1.100 euro gestolen. We vragen dat geld terug met een extra schadevergoeding van 100 euro. We willen gewoon dat er gerechtigheid komt want N.V. liet niks meer van zich horen.”

Volgens de procureur stal de poetsvrouw elke dag dat ze langskwam. “En dit tussen 25 en 29 juli. Op 1 augustus zette de slager een list op met briefjes in een portefeuille waarvan voordien de nummers genoteerd waren. Wellicht rook N.V. die dag onraad want plots was de bewakingscamera afgedekt met een keukenhanddoek en werden enkele verfrommelde bankbiljetten teruggevonden op de dampkap. De vrouw werd al tweemaal eerder veroordeeld voor diefstal, in 2009 ging het ook om een huisdiefstal waarbij ze stal van haar baas.” N.V. daagde niet op voor haar proces en kreeg zes maanden cel en 1.200 euro boete. De slagerij moet ze nu 1.200 euro terugbetalen. (JH)