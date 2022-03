Zes maanden cel voor opsluiten van Fluvius-medewerker in kelder in Koksijde

Een 59-jarige Franstalige man kreeg zes maanden cel en 800 euro boete omdat hij zonder reden een installateur van Fluvius opsloot in een kelder en vertrok. Het slachtoffer krijgt een schadevergoeding.

De feiten gebeurden op 13 juli vorig jaar in het appartementsgebouw in Koksijde waar de 59-jarige Franstalige Jean J. woont. Fluvius had een werknemer ter plaatse gestuurd om werken uit te voeren in de gemeenschappelijke delen van de kelder van het gebouw.

“Terwijl de man er bezig was te werken aan de elektriciteit kwam J. vanuit het nieuws achter hem staan”, schetste de advocaat van Fluviusmedewerker G. “Vanuit het niets begon hij te brullen en de medewerker te bedreigen. Zonder reden was hij erg agressief waarop hij plots terug vertrok en G. opsloot in de kelder. Dat zorgde uiteraard voor een groot onveiligheidsgevoel bij G. die enkel en alleen zijn werk kwam uitvoeren.”

Snel bevrijd

Uiteindelijk zat G. ongeveer tien minuten opgesloten nadat een getuige zijn geschreeuw hoorde en hem uit de kelder kon bevrijden. De installateur krijgt een morele schadevergoeding van 500 euro en tweemaal zes euro voor de sneltesten die G. daarna moest uitvoeren. J. stond immers vlak in zijn gezicht te briesen en droeg geen mondmasker. Fluvius kreeg ook een schadevergoeding van 250 euro. J. liet verstek gaan. “Dat verbaast me niets”, zegt de procureur. “Hij werd al tweemaal uitgenodigd voor verhoor en kreeg liefst 21 verschillende data voorgesteld maar telkens lukte het niet. De zeldzame keer dat de wijkagent hem kon spreken liet hij uitschijnen nooit uitleg te zullen geven.” (JH)