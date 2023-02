Zes maanden cel voor Oostendenaar die filmt hoe hij slapende prostituee verkracht

Een 44-jarige Oostendenaar heeft voor de Brugse strafrechtbank zes maanden effectieve celstraf gekregen voor verkrachting van een slapende prostituee. De man filmde alles met zijn gsm.

In het kader van een ander onderzoek tegen W.C. troffen de speurders dubieuze filmpjes aan op zijn gsm. Op de beelden was te zien hoe de veertiger op 16 januari 2021 seks had met een vrouw die helemaal van de kaart was. Het slachtoffer lag diep te slapen en leek niet te reageren op wat de man met haar aan het doen was. In november vorig jaar kreeg de man twaalf maanden cel voor verkrachting en voyeurisme. Hij kwam toen niet opdagen voor zijn proces.

“Geen verkrachting”

Na zijn veroordeling tekende W.C. verzet aan waarna er een nieuw proces volgde. “Van verkrachting was helemaal geen sprake”, pleitte advocaat Jean Marie de Meester. “Mevrouw stemde in met de handelingen en ze was er als prostituee ook voor betaald.” Volgens de advocaat viel de vrouw tijdens de seks in slaap en zou achteraf ook tegen W.C. gezegd hebben dat ze de feiten niet als verkrachting beschouwde.

“Ze moet niet in slaap vallen als ze aan het werk is” – W.C.

De rechtbank achtte W.C. niettemin opnieuw aan alles schuldig en verwees daarbij naar zijn verklaringen. “Ze moet niet in slaap vallen als ze aan het werk is”, stelde hij. “Ze was betaald voor een avond”. De rechtbank halveerde evenwel zijn celstraf en ontnam hem voor vijf jaar zijn burgerrechten. W.C. kwam in het verleden al vaker met het gerecht in aanraking. Zo kreeg hij op 11 mei 2017 veertig maanden cel voor brandstichting. (AFr)