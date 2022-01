Zes maanden cel voor moordenaar (75) die vriendin in Westende aanrandde tijdens penitentair verlof

Een 75-jarige Westendenaar, die twaalf jaar cel kreeg voor de moord op zijn stiefzoon, heeft er in de Brugse rechtbank zes maanden gevangenisstraf bij gekregen omdat hij zijn vriendin aanrandde en sloeg tijdens zijn penitentiair verlof.

Na de dood van zijn partner bleef Aloïs D. voor haar gehandicapte zoon zorgen. Maar op 29 juli 2015 bracht hij de 48-jarige Luc Baeyens om het leven in hun woning in Tremelo. Hij verstikte hem met een kussen en probeerde zich daarna van het leven te beroven. Op 27 juni 2017 kreeg hij voor die feiten twaalf jaar cel.

Nog voor zijn veroordeling – hij was voorwaardelijk vrij – leerde Aloïs D. in de psychiatrie een nieuwe vriendin kennen. Tijdens zijn opsluiting hield de relatie stand, maar op 27 juni 2020 liep het in zijn appartement in Westende zwaar mis toen hij enkele dagen penitentiair verlof had. Volgens de 53-jarige vrouw eiste D. seks, maar toen ze dit weigerde greep hij haar borsten hardhandig vast. Hij ging boven op haar zitten en sloeg haar in het gezicht. Volgens het parket kneep hij ook even haar keel dicht.

Begeleiding

“En dat terwijl ze wist dat hij al eens een moord gepleegd had”, pleitte de advocaat van het slachtoffer. “Mijn cliënte is die schrik nooit meer kwijtgeraakt en krijgt nog steeds begeleiding.” Een buur hoorde het gekrijs van het slachtoffer en verwittigde tijdig de politie, die de zeventiger in de boeien kwam slaan. De procureur tilde zwaar aan de feiten. “In plaats van zijn kans met beide handen te grijpen, pleegde hij nieuwe feiten. Hij heeft duidelijk een probleem met agressiebeheersing.”

D. bekende de slagen, maar de aanranding betwistte hij met klem. “Ik heb enkel haar borsten betast en m‘n hand op haar mond gelegd om de buurvrouw niet wakker te maken”, stelde hij. “Ik heb haar twee tikskes gegeven. Dat is alles.” (AFr)