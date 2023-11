Zes maanden cel voor man die driemaal deur van ex vernielde

Een 34-jarige man uit Nieuwpoort heeft zes maanden cel gekregen omdat hij tot drie keer toe deuren vernielde in het appartement van zijn ex-vriendin. De enige reden die T.D. opgaf was het feit dat hij kwaad was op de vrouw. Hij moet ook 400 euro boete betalen.

De feiten deden zich voor op zowel 16 als 23 maart vorig jaar in het appartement van de vrouw in Nieuwpoort. “De man bracht er op beide dagen vernielingen aan in het appartement”, sprak meester Peter Naert namens slachtoffer G. “Het ging om vernielingen van de voordeur en de glazen binnendeur. De schade was na expertise 2.100 euro maar daarvan werd maar 1.689 euro gedekt door de verzekeraar. Op 23 maart pleegde hij nieuwe feiten om dezelfde reden en weer moest een deur er aan geloven.”

T.D. liet zich niet zien op zijn proces maar is al goed gekend bij de rechter voor verschillende andere feiten. Zijn strafblad werd dus met zes maanden cel en 400 euro boete nog wat extra gespekt. (JH)