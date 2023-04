Zes maanden cel voor Knokse barman die rekening plunderde van jonge vrouw bij wie hij de nacht doorbracht

Een 23-jarige man uit Knokke-Heist heeft voor de Brugse rechtbank zes maanden cel gekregen omdat hij een meisje bestal bij wie hij de nacht had doorgebracht.

In februari vorig jaar zette het slachtoffer de bloemetjes buiten in een Knoks café, waar T.T. als barman aan de slag was. Het klikte tussen de twee en ze besloten samen naar huis te gaan. Maar de volgende ochtend werd het meisje ziek en moest ze naar het ziekenhuis. “De beklaagde stelde zich meteen op als behulpzame jongen en voerde haar”, verduidelijkte de procureur. “Maar hij maakte misbruik van haar zwakke toestand.”

Aangekomen in het ziekenhuis stelde T.T. voor om thuis nog enkele spullen van de jonge vrouw te gaan ophalen. Om de parking aan het ziekenhuis te betalen gaf het slachtoffer haar bankkaart en pincode mee. T.T. misbruikte de kaart om 300 euro van de spaarrekening van het slachtoffer te halen. Hij gebruikte de kaart diezelfde avond ook om zijn rekening in een ander café te betalen.

Aan het slachtoffer kende de rechtbank maandag 544 euro schadevergoeding toe. (AFr)