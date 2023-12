Zes maanden cel voor gewelddadige koffiekoekendiefstal in Carrefour Oostende

Een 28-jarige Oostendenaar is door de Brugse strafrechter bij verstek veroordeeld tot zes maanden effectieve gevangenisstraf voor diefstal met geweld. Ruben H. ging door het lint toen hij betrapt werd bij het stelen van een smoothie, een energiedrankje en drie koffiekoeken.

De feiten speelden zich op 6 september 2022 af in een filiaal van Carrefour in Oostende. Een beveiligingsagent had gezien hoe H. meerdere spullen onder zijn kledij verstopte. Aan de kassa wilde de beveiligingsagent hem op heterdaad betrappen, maar dat verliep niet zonder slag of stoot. De twintiger gebruikte onmiddellijk geweld en deelde rake klappen uit in een poging om te vluchten.

De politie kwam ter plaatse, maar de Oostendenaar bleef zich agressief en heel onberekenbaar opstellen. Ook in het cellencomplex leek hij helemaal buiten zinnen. Volgens de politie was H. duidelijk onder invloed en vertoonde hij symptomen van het Excited Delirium Syndroom (EDS). Uiteindelijk moest de beklaagde gefixeerd worden in een isoleercel van het AZ Damiaan in Oostende.

Smoothie, energiedrank en koffiekoeken

Tijdens zijn verhoor bekende H. dat hij een smoothie, een energiedrankje en drie koffiekoeken had gestolen. De beklaagde ontkende dat hij enige vorm van geweld had gebruikt. De rechter oordeelde echter dat er geen reden was om te twijfelen aan de verklaringen van het slachtoffer. Zijn verwondingen werden immers ook door de hulpdiensten vastgesteld.

De beklaagde kwam niet opdagen voor zijn proces. In die omstandigheden werd hij bij verstek veroordeeld tot zes maanden effectieve gevangenisstraf en een geldboete van 800 euro.