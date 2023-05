Zes maanden cel voor gesjoemel bij detachering in de bouwsector na controles in Waregem

De Brugse strafrechter heeft een 56-jarige Portugees bij verstek veroordeeld tot zes maanden effectieve celstraf voor gesjoemel bij detachering in de bouwsector. In totaal werd ook 352.000 euro boete en bijna 95.000 euro verbeurdverklaring uitgesproken. De bal ging aan het rollen naar aanleiding van twee controles op bouwwerven in Waregem.

In april en juni 2021 werden daar in totaal elf Portugese arbeiders aangetroffen. Ze waren in dienst bij het Portugese bedrijf van Antonio D., maar werkten via detachering in België. De attesten van hun aangifte bij de Portugese sociale zekerheid bleken echter vals te zijn. De Portugese sociale zekerheid was ook van oordeel dat de sociale bijdragen voor die elf werknemers sowieso in België betaald moesten worden.

Verbeurdverklaring

Het arbeidsauditoraat merkte op dat door de detacheringsfraude ook de Belgische minimumlonen omzeild werden. Op die manier ontdook de firma bijna 95.000 euro lonen en sociale bijdragen. Bovendien werd Antonio D. in Brussel al twee keer veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De vijftiger kwam op 19 april niet opdagen voor zijn proces.

De rechter veroordeelde de beklaagde zoals gevorderd tot zes maanden effectieve gevangenisstraf en 88.000 euro boete. Zijn bedrijf kreeg een geldboete van 264.000 euro en een verbeurdverklaring van bijna 95.000 euro opgelegd. Tijdens het onderzoek werd al 10.000 euro in beslag genomen bij de Belgische opdrachtgever van de Portugese onderaannemer.