Zes maanden cel voor dief die opportuniteit in niet-afgesloten auto’s ziet

Een 26-jarige man die bij zijn oma in Frankrijk woont kreeg zes maanden cel en 800 euro boete wegens diefstal uit een niet-afgesloten wagen in Nieuwpoort. “De gelegenheid maakte van hem een dief”, zegt zijn advocaat.

De 26-jarige A.M. wandelde in de nacht van 20 op 21 november vorig jaar rond in het centrum van Nieuwpoort. Hij keek in de wagens en merkte daar een voertuig op die niet op slot was. “Hij opende de wagen en stal er enkele spullen uit”, sprak de procureur. “Hij ging aan de haal met sleutels en de afstandsbediening van een garagepoort, enkele kussens en een Zwitsers zakmes. Hij werd duidelijk op camerabeelden herkend. Ook zijn kledij was zichtbaar. Toen de politie hem even later kon arresteren droeg hij zelfs nog dezelfde kleding. Toch gaf de man de feiten niet toe omdat hij zich zogezegd niets meer herinnerde. Ergerlijk in deze zaak is dat hij in mei nog maar veroordeeld werd tot 30 maanden cel, de helft met uitstel, ook al voor diefstal.”

Te veel gedronken

De advocaat van M.A. gaf de feiten wel toe. “Maar hij had die nacht te veel gedronken en herinnert zich niets meer. Hij maakte een bescheiden buit. Eigenlijk is hij geen dief maar de gelegenheid maakte dat van hem doordat hij zag dat die wagen niet op slot was.“ (JH)