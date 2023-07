Zes maanden cel met uitstel voor man die ex-vriendin aanviel in haar appartement

Een man kreeg in de rechtbank van Veurne zes maanden cel en 800 euro boete omdat hij zijn ex-vriendin naar de keel greep en sloeg. Dat gebeurde toen P.L. na een relatiebreuk spullen wou ophalen in haar appartement maar de vrouw hem daar geen toestemming voor gaf. De straffen zijn met uitstel.

De zaak werd gedagvaard via snelrecht want de feiten gebeurden nog maar op 3 april in het appartement van de vrouw. “Na een lange relatie waarbij S. samen met P.L. kinderen kreeg gingen ze uit elkaar”, sprak haar advocaat. “Dat leek vlot te gaan, maar na enkele dagen begon hij haar te belagen door te bellen, sms’en haar op te zoeken op het werk.”

“Die derde april zocht hij eerst ruzie aan de telefoon om een uur later plots aan haar appartement op te dagen. Via een andere bewoner kon hij binnendringen. Hij greep haar hardhandig vast en stal een sleutel. Vervolgens liep hij naar een verdieping lager, maar S. was hem gevolgd. Daar greep hij ze vast met een hand bij haar keel. Door haar gekrijs kon een andere bewoner voorkomen dat de vrouw verder gewurgd werd.”

Geen belaging

De man gaf de feiten toe, maar ontkende dat hij het geweld pleegde met voorbedachten rade. De rechter volgde hem daarin en sprak P.L. ook vrij voor belaging. Hij kreeg zes maanden cel en 800 euro boete, beiden met uitstel. Hij moet zijn ex 1.000 euro schadevergoeding betalen. (JH)