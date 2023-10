Zes maanden cel gevorderd voor activisten van Greenpeace die haven Zeebrugge binnendrongen

In een zaak tegen veertien activisten van Greenpeace heeft het openbaar ministerie in de Brugse correctionele rechtbank zes maanden effectieve gevangenisstraf gevorderd. De beklaagden staan terecht voor het binnendringen van de haven van Zeebrugge tijdens een actie aan de gasterminal van Fluxys. De verdediging vroeg om de strafvordering onontvankelijk te verklaren.

Een groep activisten van Greenpeace bezette zaterdag 29 april urenlang de gasterminal van Fluxys in Zeebrugge. Vijf rubberboten voeren het terrein van Fluxys op. De actievoerders klommen vervolgens op de dokken die gebruikt worden om gastankers te lossen en laden. Met de actie vroeg Greenpeace om een stop op alle nieuwe gasinfrastructuur en een Europees plan om tegen 2035 uit gas te stappen.

14 activisten opgepakt

Na afloop van de actie werden veertien activisten opgepakt. Het Brugse parket besliste om hen via snelrecht te vervolgen voor het binnendringen van de haven. Het gaat om vijf Belgen, drie Duitsers, twee Oostenrijkers, twee Nederlanders, een Fransman en een Brit. Slechts twee beklaagden waren zelf niet aanwezig op hun proces. De activisten werden voor het gerechtsgebouw gesteund door ruim 150 demonstranten. Ook de zittingszaal zelf zat vol sympathisanten. “Het is belangrijk dat de debatten sereen verlopen”, sprak de voorzitter hen toe. “Applaus of andere tekenen van goed- of afkeuring zullen niet toegestaan worden.”

Vervolgens kreeg het openbaar ministerie het woord voor een opvallend kort requisitoir. Procureur Frank Demeester vorderde voor alle beklaagden zes maanden cel. “Dat ligt in de lijn van de vorderingen in andere dergelijke dossiers”, klonk het. Daarmee werd verwezen naar de straffen die meestal gevorderd worden voor transmigranten die de haven binnendringen. De wet werd in juni 2016 ook ingevoerd om dat probleem te counteren. Het is in Brugge de eerste keer dat de bewuste wet niet gebruikt wordt om transmigranten te vervolgen.

Gevolgen

“Dit is een proces tegen de klimaatbeweging en tegen het recht van burgers om te protesteren”, opende meester Annelies Nachtergaele de pleidooien van de verdediging. Volgens de beklaagden zouden de verantwoordelijken voor de klimaatverandering zich eigenlijk zelf voor de rechter moeten verantwoorden. Daarnaast werd verwezen naar de grote gevolgen van klimaatverandering en het gebrek aan maatregelen vanuit de politiek.

Meester Mieke Van den Broeck stond vervolgens stil bij de schadelijke gevolgen van gasontginning. Volgens de advocate maakte Fluxys van de oorlog in Oekraïne gebruik om nieuwe gasterminals te bouwen. Anderzijds voeren ze ook Russisch LNG in. “Fluxys profiteert dus van de oorlog, maar financiert die oorlog tegelijk ook.” In dat kader nam Greenpeace zelf contact op met Fluxys, maar volgens de verdediging kregen ze nooit antwoorden op hun vragen.

Uiteindelijk werd dus beslist om ter plaatse actie te voeren. Volgens meester Joanna Callewaert werden bewust de beste klimmers ingezet om de spandoeken aan te brengen. Bij het binnenvaren van de haven werd wel contact opgenomen met de politie. Vervolgens werd bewust gewacht tot na het journaal om naar beneden te komen. De begeleidende boot met onder andere de woordvoerster was ondertussen al weggesleept. De verdediging hekelde het feit dat de activisten de volle 48 uur gerechtelijk gearresteerd werden.

Strafwet

Meester Callewaert pleitte dat de strafwet getoetst moet worden aan de vrijheid van meningsuiting die is opgenomen in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De vervolging is volgens de verdediging onrechtmatig, omdat de actie geen enkel gevaar inhield en het algemeen belang diende. Daarbij werd verwezen naar Franse activisten die op basis van de vrijheid van meningsuiting zouden zijn vrijgesproken voor het stelen van portretten van president Macron.

Ook de wetgeving zelf werd uitgebreid gehekeld. Tijdens de parlementaire voorbereidingen werd immers al gevreesd dat de wet onbedoelde gevolgen kon hebben voor milieuactivisten en vakbondsmensen. Volgens meester Paul Bekaert is de wet ook gewoon heel vaag. Daarbij werd opgemerkt dat de twaalf kajakkers niet vervolgd werden. “Die waren dus niet in verboden gebied? En de terminal een paar meter verder wel?” Meester Bekaert stelde eveneens dat de strafvordering onontvankelijk is, omdat het niet duidelijk is wat de beklaagden precies verweten wordt. “Strafrecht is individueel, maar we blijven op onze honger zitten. We moeten niet zelf in het dossier zoeken naar onze eigen verantwoordelijkheid.”

“Activisme is geen misdrijf”

Ten slotte werd ondergeschikt de vrijspraak gepleit. Volgens de verdediging handelden de beklaagden immers vanuit een ecologische noodtoestand. Ook de burgerlijke ongehoorzaamheid werd meermaals aangehaald. “Dergelijke acties van burgerlijke ongehoorzaamheid zijn heel belangrijk in de motor van verandering”, aldus meester Callewaert. Daarom zijn de beklaagden volgens meester Van den Broeck eigenlijk helden. “Ze zijn fier op wat ze gedaan hebben. Iedereen kan inzien dat deze vervolging buitenproportioneel is. We vragen u om moedig te zijn. Activisme is geen misdrijf.”

Zoals gebruikelijk kregen de beklaagden zelf nog het laatste woord. De voorzitter polste bij de klimmers vooral naar hun opleiding. Daarnaast vroeg ze nog of de beklaagden ondergeschikt een alternatieve straf zouden willen, maar daar ging niemand op in. Twee beklaagden lazen wel nog een korte tekst voor over klimaatverandering. “De apocalyps zal niet stoppen”, stelde de woordvoerster van Greenpeace.