Zes maanden cel en boete voor klappen op bus aan medereiziger: “Droeg mondmasker niet”

Een 39-jarige man uit Kortrijk is door de rechtbank veroordeeld tot een celstraf van zes maanden en een boete van 400 euro omdat hij tijdens volle coronaperiode een medereiziger op de bus sloeg. “Hij droeg zijn masker niet correct”, klonk het.

Op 2 mei 2021 kwam het tot een aanvaring tussen twee busreizigers. Phil V. deelde zelfs slagen uit aan een mede busreiziger omdat hij zijn mondmasker niet correct droeg op de bus in Wevelgem. Het slachtoffer brak bij de schermutseling zijn pink en was veertien dagen arbeidsongeschikt.

Het slachtoffer had een sprintje moeten trekken om de bus nog net op tijd te halen. “Om even op adem te komen trok hij zijn mondmasker wat naar voor”, schetste de openbare aanklager. Dat zinde Phil V. uit Kortrijk allerminst. Hij maakte een opmerking en de discussie laaide zelfs zo hoog op dat het uiteindelijk tot een schermutseling kwam. De buschauffeur haalde er de politie bij. “Mijn echtgenote is extra gevoelig aan virussen”, verdedigde de man zich. “Daarom was ik er extra gevoelig voor. Hij daagde me uit, deed zijn masker af en begon te hoesten.” Phil V. liep eerder al enkele veroordelingen voor geweld op. (LSi)