Zes jongeren staan terecht voor inbraken in scholen en kinderdagverblijf in Nieuwpoort

Zes jongeren moesten zich verantwoorden bij de strafrechter in Veurne voor een reeks inbraken in scholen en een kinderdagverblijf in Nieuwpoort. De feiten dateren van een periode in juni 2019 en een nacht in oktober 2019. Er werd vooral geld en elektronica gestolen.

In 2019 en 2020 kregen verschillende scholen in Nieuwpoort ongewenst bezoek van inbrekers. Voor de feiten van tussen 21 en 24 juni 2019 en de inbraken van de nacht van 21 op 22 oktober 2019 werden in totaal zes verdachten gevonden. Voor de inbraken van 2020 staan zij niet terecht.

In wisselende samenstellingen zouden de 21-jarige A.J. uit Gistel, de 21-jarige I.V. uit Alveringem, de 24-jarige C.L. en de 21-jarige L.K., beiden uit Oostende, en de vrienden T.D. en P.K., beiden 21 jaar en uit Waregem en Harelbeke, de inbraken gepleegd hebben. “Er werd toegeslagen in vier scholen in Nieuwpoort: De Vierboete, het Stella Maris, het Sint-Bernarduscollege en een afdeling van het Go!”, zegt de procureur. “Ook in kinderdagverblijf De Meeuwtjes sloegen ze toe. Meestal werd een raam geforceerd waarna ze binnen gingen op zoek naar geld. Maar er werd ook elektronica zoals bijvoorbeeld een laptop gestolen. Dankzij onderzoek van camerabeelden en telefonie en de verklaringen van de verdachten kwamen zij in beeld.”

Er werd voor allen zes maanden cel en 1.200 euro boete gevraagd. I.V. wordt echter aanzien als bendeleider en voor hem wordt 10 maanden cel gevraagd.

Onder druk gezet

De advocaat van I.V. ontkent dat hij de leider was. “Men zegt dat enkel omdat hij toen als enige in Nieuwpoort woonde, maar net als de anderen is hij eigenlijk van het Oostendse”, klonk het. “Hij is door de problemen uit Oostende vertrokken en woont nu in Alveringem. Het zijn de anderen die hem eigenlijk wat in de zak zetten door hem als leider aan te wijzen. Hij was enkel bij twee van de vijf feiten betrokken.”

Dat wordt resoluut tegengesproken door T.D. uit Waregem. “Hij pleegde de drie feiten in juni samen met zijn vriend P.K. en I.V.”, zegt zijn advocaat. “Want in die periode was hij weggelopen van huis en kregen ze samen onderdak bij I.V. in Nieuwpoort, maar moesten ze als ruil mee gaan inbreken.” De scholen stelden zich geen burgerlijke partij. Vonnis op 28 juni. (JH)