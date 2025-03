Zes jaar na vechtpartij aan TSAS staan vermeende dader en slachtoffer oog in oog voor rechter: “We worden door fictie achtervolgd”

Bijna zes jaar na een vechtpartij aan jeugdcentrum TSAS in Harelbeke moet een 27-jarige jongeman uit Harelbeke zich voor de rechter verantwoorden. Het 30-jarige slachtoffer wijst hem als dader aan en wil een schadevergoeding van zo’n 9.000 euro. “Een slechte film”, zo omschreef advocaat Thomas Vandemeulebroucke het verloop van het onderzoek.

Op 18 mei 2019 zat het toen 24-jarige slachtoffer, op vandaag drummer bij de electropopband Vive la Fête, aan TSAS rond 4.30 uur op een bankje met een meisje. Binnen was een fuif bezig. “Plots zag hij een schim opduiken en kreeg hij drie rake vuistslagen op zijn neus”, aldus advocaat Wim Vandenbussche. “Zomaar, zonder aanleiding, of het zou moeten zijn dat het was omdat hij even voordien ‘hey homootjes, heb je geen sigaret voor mij?’ had geroepen. Hij viel na de klappen achterover, de struiken in, en hield er een gebroken neus aan over. De dader vluchtte weg. Hij wist niet wie hem had aangevallen, maar een omstaander noemde meteen de naam van K.B. (toen 21 jaar, red.) en liet hem een foto zien.”

Het meisje op het bankje herkende hem later ook op een foto bij de politie. Na het onderzoek door de politie seponeerde het parket de zaak, maar daar wil het slachtoffer het niet bij laten. Het stuurde een rechtstreekse dagvaarding uit waardoor K.B. zich nu vooralsnog toch voor de correctionele rechtbank moet verantwoorden voor slagen en verwondingen. De openbare aanklager veranderde ook het geweer van schouder en vroeg een celstraf van vijf maanden en een boete van 400 euro op te leggen.

Woord tegen woord

Maar K.B. blijft ontkennen. “Wat een slechte film”, vond advocaat Thomas Vandemeulebroucke. “Er is geen enkel objectief bewijs. Wie is die omstaander die de naam en foto van K.B. lanceerde? De fotovoorlegging gebeurde pas een jaar later, ondertussen zijn we zes jaar later. Hij wordt achtervolgd door fictie. Dit is pure horror.”

Hij vroeg de rechter de vrijspraak of het verval van de strafvordering omdat ze de redelijke termijn ondertussen is overschreden. Het slachtoffer eist ruim 9.000 euro schadevergoeding. “Het was superlaf”, aldus het slachtoffer. “Ik zie zijn gezicht nog altijd in mijn slaap opduiken. Ik ben er zeker van dat hij het was.”

“Ik was op die fuif aanwezig, zag een schermutseling maar was er niet bij betrokken”, hield K.B. zijn onschuld staande. “Ik wil alles zo snel mogelijk achter de rug hebben.” Vonnis op 9 april. (LSi)