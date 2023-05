Zes jaar cel voor uitbuiting prostituees: “Zwaarste dossier in jaren”

Een 27-jarige Roemeen heeft voor de Brugse rechtbank 6 jaar effectieve celstraf gekregen voor uitbuiting van prostituees vanuit een Brugs hotel. Zijn 21-jarige echtgenote kreeg 50 maanden cel, waarvan 12 met uitstel. De feiten hadden volgens het parket alles weg van scènes uit de televisieserie Matroesjka’s. “Wie tegenstribbelde kreeg slagen met een broeksriem.”

“Het zwaarste dossier in jaren.” Zo omschreef procureur Frank Demeester de zaak rond Alexandru T. (27) en zijn vrouw Elena T. (21). In april 2022 kreeg het gerecht vanuit Roemenië informatie in handen dat het koppel Roemeense prostituees uitbuitte vanuit een kamer in het Brugse hotel Value Stay Bruges. Een maand later kon een klant een 26-jarig slachtoffer redden. Hij hielp de jonge vrouw onderduiken.

Het slachtoffer dacht naar eigen zeggen dat ze in België zou moeten poetsen, maar eenmaal ter plaatse werd ze meteen in de prostitutie gedwongen. “Haar papieren werden afgenomen en als ze tegenstribbelde, werd ze met een broeksriem geslagen”, verduidelijkte advocaat Simon Bekaert. “Na haar ontsnapping hield haar pooier een klopjacht op haar. Ze werd met de dood bedreigd en hield aan de feiten twee geslachtsziektes over.”

Degoutante feiten

Nog een tweede slachtoffer kon er met een klant vandoor gaan. “Ook zij werd achteraf bedreigd”, stelde procureur Frank Demeester. “Zelfs de families van de meisjes werden na hun vertrek bedreigd.”

Volgens Demeester werd de 26-jarige vrouw gedwongen om seks te hebben zonder condoom. “Ze moest werken van 6 uur ’s ochtends tot middernacht, ontving heel veel klanten en bracht 7.000 tot 8.000 euro per week op voor haar pooiers. Voor escortewerk werd ze rondgevoerd in een Seat Ibiza. Dit waren degoutante feiten, op en top zoals in de televisieserie Matroesjka’s.”

Niet geschikt

Volgens de verdediging was van uitbuiting geen sprake. “Mijn cliënt is vrachtwagenchauffeur en bracht die vrouwen op hun eigen vraag naar België om hier als prostituee te werken”, zo pleitte meester Florin Mihut. “Zijn vrouw was hier al als prostituee actief en hielp de meisjes met de praktische zaken, zoals het vinden van een geschikte kamer. Na negen maanden voorhechtenis beseffen ze nu wel dat het prostitutiemilieu niet geschikt is voor hen.”

De rechtbank dacht daar duidelijk anders over en veroordeelde Alexandru T. tot 6 jaar effectieve celstraf en een geldboete van 16.000 euro voor mensenhandel en prostitutiemisdrijven. Zijn vrouw kreeg 50 maanden cel, waarvan 12 met uitstel, en een geldboete van 16.000 euro, grotendeels met uitstel. De rechtbank verklaarde ten aanzien van het koppel ook 50.000 euro verbeurd.

Klopjacht

Een derde betrokkene, R.D. (33) uit Zeebrugge, kreeg 8 maanden celstraf met uitstel en 4.000 euro boete voor prostitutiemisdrijven. Voor mensenhandel werd hij vrijgesproken. De vrachtwagenchauffeur werd ingeschakeld om het geld op te halen bij de prostituees. Volgens zijn advocaat Kris Vincke was hij als manusje-van-alles niet op de hoogte van de uitbuitingspraktijken. “Hij werkt hard en heeft niemand geslagen of in de prostitutie gedwongen. Ook aan die klopjacht nam hij niet deel”, pleitte hij.

Aan Payoke, het opvang- en begeleidingscentrum voor slachtoffers van mensenhandel, kende de rechtbank ruim 4.500 euro schadevergoeding toe. De slachtoffers zelf kregen samen bijna 90.000 euro schadevergoeding toegekend. (AFr)