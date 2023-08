Zes jaar cel voor mensensmokkelaars nadat 24 vluchtelingen bijna de dood vonden voor de Zeebrugse kust

Twee Irakezen hebben voor de Brugse correctionele rechtbank elk zes jaar effectieve celstraf gekregen voor mensensmokkel. Ze kregen ook een geldboete opgelegd van 184.000 euro. Opmerkelijk: de mannen maakten met een fake nieuwsbericht op Tik Tok reclame voor de levensgevaarlijke oversteek van het Kanaal. Ze werden geklist nadat een smokkel bijna fataal afliep voor 24 vluchtelingen.

Op 27 oktober 2021 redde de scheepvaartpolitie 24 vluchtelingen uit een aftands bootje in de buurt van het windmolenpark voor de kust van Zeebrugge. De slachtoffers hadden zelf de hulpdiensten verwittigd omdat het bootje een kapotte motor had en water maakte. Uit hun verklaringen bleek dat ze twee dagen eerder vanuit Noord-Frankrijk vertrokken waren, maar afgedreven waren richting Zeebrugge. Ze hadden tot 2.000 euro betaald voor de oversteek. Enkele slachtoffers werden met een helikopter naar het ziekenhuis overgebracht.

Ten dode opgeschreven

Onder de vluchtelingen bevond zich Faiz A., een 36-jarige Irakees. Naar eigen zeggen waren hij en de andere inzittenden ten dode opgeschreven. “Er was een eten en water aan boord. We gingen allemaal dood gaan in de zee”, vertelde hij. Hij bekende ook spontaan dat hij in opdracht van een mensensmokkelbende transmigranten van de Noord-Franse vluchtelingenkampen tot aan het strand had begeleid. Later trok hij die verklaringen echter weer in.

Faiz A. kreeg in juni vorig jaar zes jaar effectieve celstraf voor de Brugse strafrechtbank. In beroep werd die straf herleid tot vijf jaar effectief. Op basis van de analyse van zijn telefoontoestel en dat van de overige opvarenden kwamen ook Wissam A. (33) – in het mensensmokkelmilieu gekend als Sousa – en Omar H.J. (34) in beeld. De beide Irakezen werden eind vorig jaar opgepakt in Frankrijk.

TikTok-filmpje

Op hun proces ontkenden Wissam A. en Omar H.J. elke betrokkenheid. Maar de gegevens op hun telefoontoestellen linkte hen wel degelijk aan mensensmokkel. De speurders troffen onder meer een TikTok-filmpje aan van een beeldscherm in een hotelkamer waarop een fake nieuwsbericht is te zien van transmigranten die in een klein bootje de Britse kust hebben bereikt. “Kijk naar de vluchtelingen, ze hebben de oceaan veroverd”, klonk het. “Kijk maar naar wat Sousa de Irakees in staat is om te doen.” (AFr)