Zes jaar cel geëist in beroep van zedenzaak tegen ex-technisch directeur KSV Roeselare

Jolan F. (26) uit Berchem heeft woensdag zijn veroordeling tot zes jaar cel en vijf jaar terbeschikkingstelling aangevochten voor het hof van beroep in Antwerpen. De twintiger, die vorig jaar nog even sportief directeur was bij het intussen failliete KSV Roeselare, had zestien jonge voetballers seksueel benaderd. Jolan F. betwist de feiten niet meer, maar hoopt op een straf met probatie-uitstel. Het openbaar ministerie vorderde de bevestiging van zijn straf in eerste aanleg.

Voor Jolan F. sportief directeur werd bij KSV Roeselare was hij trainer bij verschillende voetbalclubs geweest. Een functie waarvan hij danig misbruik had gemaakt. Hij benaderde verschillende spelers met de belofte dat hij hun voetbaldromen kon waarmaken door hen een profcontract te bezorgen. Maar daar moest wel iets tegenover staan.

In juni 2020 volgde de eerste klacht tegen Jolan F. Na uitlezing van zijn gsm en laptop kwamen nog meer slachtoffers in beeld, want hij benaderde hen het liefst via sociale media. Naast profcontracten bood hij jongens ook een Playstation, gsm of geld aan in ruil voor een kus, of aanrakingen.

Weinig empathie

Uit het psychiatrisch onderzoek van Jolan F. kwam naar voor dat hij een heel groot zelfbeeld heeft en zeer breedsprakig is. Hij probeerde zich in een goed daglicht te plaatsen en leek de feiten te minimaliseren. Hij is egocentrisch, heeft weinig empathie en leek vooral bekommerd om zichzelf. Efebofiele kenmerken kunnen niet uitgesloten maar ook niet aangetoond worden.

De correctionele rechtbank van Antwerpen veroordeelde Jolan F. eerder dit jaar tot zes jaar cel en vijf terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank voor aanranding, het verkrijgen van ontucht van een minderjarige door overhandiging van een voordeel, grooming, cyberlokking en seksuele belaging. Er was in het strafdossier sprake van zeventien slachtoffers tussen 13 en 18 jaar. Voor het seksueel belagen van één slachtoffer werd hij toen vrijgesproken, de andere feiten vond de rechtbank bewezen.

“Ik schaam mij”

Jolan F. ging in beroep, want hij vindt dat hij meer gebaat is met therapie dan met een celstraf. “Toen ik anderhalf jaar geleden werd opgepakt, zag ik inderdaad de ernst van de feiten niet in. Ik gedroeg mij arrogant en minimaliseerde alles. Het is dankzij mijn therapeut dat ik tot inzicht ben gekomen en ik wil mijn sessies met hem graag verderzetten. Ik leer met mijn geaardheid en profileringsdrang omgaan. Ik zit ook niet meer op sociale media. Maar ik heb nog een lange weg te gaan”, zei de beklaagde.

In eerste aanleg had hij nog een aantal tenlasteleggingen ontkend, maar nu betwist hij zijn schuld niet meer. “Ik heb grenzen overschreden in mijn communicatie en benadering van anderen. Ik schaam mij over de berichten die ik naar die jongens gestuurd heb. Ik heb hun voetbaldroom afgepakt. Voetbal is nu een slechte ervaring voor hen. De ravage die ik veroorzaakt heb, is enorm en ik wil me oprecht bij iedereen excuseren. Ik doe ook mijn best om de slachtoffers te vergoeden.”

Arrest op 13 januari.