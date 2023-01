Zelfverklaarde voetbalmakelaar riskeert jaar cel voor stalking Knokse vrouw

Een 56-jarige man uit Maasmechelen riskeert voor de Brugse strafrechtbank bij verstek een jaar effectieve celstraf voor stalking van een Knokse vrouw die geen relatie met hem wou.

E.K. leerde het slachtoffer kennen in de zomer van 2019. De zelfverklaarde voetbalmakelaar beweerde dat hij gescheiden was en de twee gingen enkele keren op date.

Tientallen telefoontjes

Volgens de beklaagde was er sprake van een relatie, maar het slachtoffer, een vrouw uit Knokke, zag dat anders. Toen ze uiteindelijk te weten kwam dat E.K. nog altijd getrouwd was, verbrak ze het contact. Hierop begon E.K. haar hardnekkig te stalken.

Tussen 1 februari en 4 oktober viel hij de vrouw lastig met tientallen telefoontjes. Hij achtervolgde haar overal en wachtte haar op aan haar woning. Hij plaste tegen haar voordeur en kleefde zelfs het slot toe. Op een keer daagde hij ook op tijdens een voetbalwedstrijd van haar zoon.

Enkele dagen in de cel

Op 4 oktober sloeg de politie E.K. in de boeien toen die opnieuw aan de voordeur van het slachtoffer aan het prutsen was. Hij had secondelijm bij zich, maar beweerde dat dit diende om zijn valse tanden vast te kleven.

E.K. werd aangehouden en zat enkele dagen in de cel. Het slachtoffer vluchtte intussen naar haar familie in het buitenland. “Ze was in alle staten”, pleitte haar advocaat Mario Renodeyn.

Psychotherapeutische begeleiding

Volgens de procureur schat de psychiater het risico dat E.K. nieuwe feiten pleegt laag in. “Er is wel nood aan psychotherapeutische begeleiding”, stelde ze.

Maar omdat de Limburger donderdag niet kwam opdagen voor zijn proces vroeg de procureur een effectieve celstraf. De rechtbank doet uitspraak op 2 februari. (AFr)