Zedelgemnaar vrijgesproken voor genitale verminking vriendin

Een 63-jarige Zedelgemnaar is in de Brugse rechtbank vrijgesproken voor mensonterende behandeling, slagen en bezit van kinderporno. Volgens het gerecht genoot de man ervan om de intieme delen van zijn 24 jaar jongere vriendin met naalden te doorboren, maar de rechter achtte dat niet bewezen.

In 2000 nam de toen 42-jarige F.V. een achttienjarig meisje in huis. Volgens haar advocaat was de jonge vrouw helemaal overgeleverd aan zijn extreme seksuele fantasieën. “Hij schepte er een genoegen in om haar vast te binden en haar intieme delen met naalden te bewerken”, pleitte meester Patrick Arnou. “Mijn cliënte gaf aan dat dit pijn deed, maar ze liet het toe omdat ze hem niet wou verliezen.”

Op 31 januari 2017 liep de situatie uit de hand toen de vrouw naar eigen zeggen uit de woning probeerde te ontsnappen, maar boven op de poort klem kwam te zitten. V. zou haar vervolgens naar beneden hebben getrokken, waarbij haar bil werd opengereten door een ijzeren pin. Het incident betekende het einde van hun relatie. De vrouw diende klacht in waarna het gerecht op de computer van F.V. instructiefilmpjes vond rond het aanbrengen van naalden in genitaliën evenals een dertigtal kinderpornografische foto’s.

“Liegend drankorgel”

Volgens de verdediging was F.V. het slachtoffer van een “liegend drankorgel”, dat klacht indiende omdat hij kort voordien zélf een klacht tegen haar had ingediend wegens diefstal. “Hij heeft nooit naalden in haar geslachtsdelen gestoken en heeft ook totaal geen interesse in dergelijke zaken”, pleitte advocaat Tobias Valcke. “Het incident met de poort was een ongeval. Mevrouw was die nacht weer eens strontzat thuisgekomen. Ze had in haar broek geplast en mijn cliënt wou haar wassen. Maar zij wou dat niet en liep weg om verder te drinken. Met de gekende gevolgen.”

Het slachtoffer zwaaide met foto’s als bewijs van de genitale verminking. “Maar die kunnen op gelijk welk moment genomen zijn, want ze bevatten geen datum”, ging Valcke verder. “Mijn cliënt kent trouwens niets van computers. Hij heeft nooit naar instructies of kinderporno gezocht. Mevrouw en haar broer onderhielden dat toestel.”

Kikkers kweken

Voor de naalden die in zijn woning werden aangetroffen, had F.V. een verklaring. “Mijn cliënt kweekt kikkers en gebruikt die naalden om hen steriel te voederen”, besloot Valcke. De rechter oordeelde dat er te weinig harde bewijzen zijn voor de schuld van F.V. Ze sprak de man dan ook vrij. (AFr)