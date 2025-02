“Ze zag haar leven aan zich voorbijflitsen”: Autodief die dochter van eigenares omver reed in Torhout riskeert fikse celstraf

Een 35-jarige man uit Sint-Martens-Latem liep tegen de lamp bij een autodiefstal in Torhout. De jonge vrouw die hem betrapte, belandde op de motorkap. Nu riskeert Arthur B. veertig maanden cel.

Arthur B. drong op 5 september 2024 een woning in Torhout binnen. Hij nam een autosleutel mee en startte de Volkswagen Passat op de oprit. In een poging om de dief staande te houden, ging de dochter van de eigenares voor de wagen staan. Maar B. trapte het gaspedaal in waardoor de jonge vrouw even op de motorkap belandde. B. reed vervolgens weg met de wagen, waarin een rugzak lag met een bankkaart en 1.000 euro.

Ingerekend in Diksmuide

Het slachtoffer hield aan het incident geen verwondingen over. “Maar ze was wel zwaar onder de indruk”, pleitte haar advocaat. “Ze zag in die vijf seconden haar leven aan zich voorbijflitsen.” De beklaagde kon nog dezelfde dag van de feiten ingerekend worden in Diksmuide nadat hij in Gent geld had afgehaald met de gestolen bankkaart. Op het moment van zijn arrestatie zat hij met een blik Carapils aan het stuur. Hij had ook kleine hoeveelheden cocaïne en cannabis op zak.

Meerdere veroordelingen

Het OM vroeg veertig maanden effectieve celstraf en benadrukte dat B. in het verleden al meerdere veroordelingen opliep voor vluchtmisdrijf. In 2017 kreeg hij vijf jaar voorwaardelijke celstraf. Die voorwaarden werden later evenwel terug ingetrokken.

Volgens de verdediging wou B. met de gestolen wagen even joyriden. “De sleutels lagen er gewoon naast en van geweld was geen sprake”, pleitte advocaat Peter Gonnissen. “Die vrouw verklaarde dat hij traag achteruit reed. Hoe kon ze dan op de motorkap belanden?” Meester Gonnissen merkte op dat B. intussen vijf maanden in voorhechtenis zit en vroeg een voorwaardelijke straf. “Hij was op de dool en kampt met een alcoholprobleem.”

De uitspraak volgt op 6 maart. (AFr)