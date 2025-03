“Ze tilde zélf haar slipje omhoog”: Oostkampse opa die misbruik 6-jarige kleindochter minimaliseerde, hoeft niet naar de cel

Zijn kleindochter was amper zes jaar oud toen Oostkampenaar P.S. (71) haar een weekend lang ongepast betastte. “Ze stuurde er zélf op aan”, klonk het lange tijd minimaliserend. Maar uiteindelijk drukte de zeventiger alsnog zijn spijt uit. De Brugse strafrechtbank gaf de zeventiger maandag veertig maanden voorwaardelijke celstraf. Zo mag hij geen contact meer hebben met zijn kleindochter.

Na een weekendje in Limburg haalden de ouders van het slachtoffer op 6 februari 2023 hun kinderen op bij de grootouders in Oostkamp. Tijdens de terugrit naar huis vertelde hun toen 6-jarige dochtertje hoe opa tijdens het weekend aan haar geslachtsdeel had gelikt. Bij de moeder gingen alle alarmbellen af en tijdens een verhoor verklaarde het meisje dat P.S. haar tijdens het weekend meermaals ongepast had betast.

De zeventiger bekende tijdens zijn verhoor de feiten, maar minimaliseerde die schromelijk. “Hij beweerde dat zijn kleindochter er zélf had op aangestuurd door met een rokje op zijn schoot te komen zitten en haar slipje omhoog te tillen”, fulmineerde Virginie Cottyn, de advocate van de burgerlijke partijen, tijdens het proces voor de Brugse strafrechtbank.

Ook dochters misbruikt

Volgens meester Cottyn was de moeder in haar kindertijd ook seksueel misbruikt door haar vader P.S. “Maar uit schaamte had ze dit altijd verzwegen. Ook haar zus bleek misbruikt door haar vader. Zo moesten ze hem wassen onder de douche. Deze feiten deden het leed terug naar boven borrelen. En de moeder had natuurlijk een groot schuldgevoel ten opzichte van haar dochtertje.”

“We staan hier als een gebroken gezin en een verscheurde familie”

Op het proces las de vader van het meisje een brief voor. “We staan hier als een gebroken gezin en een verscheurde familie”, sprak hij. “Voor de kinderen was hij een held en voorbeeld. Nu gaat ons dochtertje elke avond slapen met angst. Ze heeft nachtmerries over hem. Het vrolijke meisje van vroeger is bang en fragiel geworden. We hopen op een rechtvaardig vonnis.”

De procureur hekelde de minimaliserende houding van P.S. en vroeg veertig maanden cel. De verdediging drong aan op een voorwaardelijke straf. “Wat hij deed was crapuleus, maar hij hoort niet thuis in de gevangenis”, pleitte meester Bjorn Ketels. “Hij liet zich intussen opnemen in de psychiatrie.”

Zelfmoordpoging

Door een zelfmoordpoging kon P.S. niet aanwezig zijn bij de behandeling van de zaak op 20 januari. Bij de hervatting van het proces op 3 februari, kwam de man zich alsnog verantwoorden. Ik heb een grote stommiteit begaan”, zei hij zuchtend. “Het spijt mij en ik wil mijn excuses aanbieden aan alle slachtoffers.” De zeventiger verklaarde zich toen ook akkoord met voorwaarden.

Uiteindelijk kreeg P.S. maandag veertig maanden voorwaardelijke celstraf. De man hoeft dus niet naar de cel, maar moet zich de komende vijf jaar wel aan een resem strikte afspraken houden. Zo moet hij zich verder laten behandelen voor zijn seksuele problematiek en mag hij geen contact meer hebben met het slachtoffers en haar ouders. Als hij zich daar niet aan houdt, kan de celstraf effectief worden. Bovendien met hij in totaal zo’n 18.000 euro schadevergoeding betalen aan de burgerlijke partijen. (AFr)