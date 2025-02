“Ze scholden me uit voor ‘schijnheiligaard’: twintiger voor rechter na vechtpartij aan café

Zes jaar nadat hij onder invloed van alcohol in Lendelede een dodelijk ongeval veroorzaakte, speelde het tragische voorval voor een 30-jarige man uit Kortrijk nog altijd een rol bij een caféruzie. Hij deelde enkele rake klappen uit en moest zich daarom voor de rechter verantwoorden. Omdat hij als rij-instructeur aan de slag wil, vroeg hij de rechter een gunst.

Op 29 juli 2023 kreeg Geoffrey A. het in café 1917 in Kortrijk met enkelen aan de stok. “Omdat ik na een periode van alcoholonthouding opnieuw bier dronk, scholden ze me uit voor schijnheiligaard”, vertelde A. aan de rechter. Hij verliet het café, maar keerde terug. Aan de deur slingerde een andere caféganger hem echter meteen nog wat verwijten naar het hoofd en gaf hem een duw. Waarop A. reageerde. “Hij sloeg het slachtoffer verschillende keren met zijn hoofd tegen de kasseien”, aldus de openbare aanklager. “Daarna vluchtte hij weg, maar gaf zich toch nog spontaan bij de politie aan.”

Spijt

“Ik heb er veel spijt van”, aldus A. “Het was een reactie op de duw die ik eerst kreeg.” Zijn advocate Tess Ampe vond dat er van uitlokking sprake was en vroeg de rechter een werkstraf uit te spreken. “Hij wil als rij-instructeur voor motoren aan de slag en dan is een blanco strafregister nodig. Met een recente veroordeling op dat strafblad zal het gevraagde eerherstel wellicht niet lukken.” “Je dronk toch opnieuw alcohol, niettegenstaande je onder invloed een mensenleven op je geweten hebt”, reageerde de openbare aanklager vol onbegrip. “Het was mijn beste vriend die is gestorven toen hij bij mij achterop de motor zat”, aldus nog A.

De openbare aanklager vorderde een celstraf van vijf maanden voor de vechtpartij. Vonnis op 24 maart. (LSi)