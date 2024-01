“Ze maakten gat in de muur”: verdachten van spectaculaire handtassenroof bij antiquair riskeren tot twee jaar cel

Via een gat in de muur werden in februari 2022 maar liefst 88 luxehandtassen en juwelen gestolen uit een antiekzaak in Kortrijk. Een spectaculaire roof, waarvoor nu vijf verdachten voor de rechter moesten verschijnen. Er werden straffen van twee jaar en 20 maanden gevorderd.

Handtassen van Louis Vuitton, Gucci, Chanel en Fendi – alle merken die ertoe doen, zeg maar. Juwelen en horloges van onder meer Hermes en Jaeger-Le Coultre – wederom gerief waarvoor je je geldbuidel stevig moet opentrekken. Luxegoederen die verkocht worden in de gerenommeerde antiekzaak Lefèvre in de Hendrik Consciencestraat in Kortrijk.

Gat in de muur

Goederen die ook een bende dieven waren opgevallen. De nacht van 26 op 27 februari 2022 besloot een drietal op spectaculaire wijze in te breken in de zaak. Via het aanpalende pand, een leegstaand bankkantoor, maakten ze een gat in de muur om zo aan de handtassen, juwelen en horloges te kunnen. “De opening in de muur was 40 bij 28 centimeter. Hoe de dieven erdoor geraakten, is ons een raadsel”, zei zaakvoerder Vincent Lefevre daar achteraf over.

Dat gat zou nog dienst doen. Op 27 februari kwamen nog eens twee mannen langs om via dezelfde weg binnen te dringen. Pas op 28 februari merkten de zaakvoerders op dat een groot deel van hun waar gestolen was. 88 handtassen, enkele armbanden, gouden ringen met briljanten en horloges. De waarde? Nog niet helemaal bepaald, maar wel zeker ruim 200.000 euro.

Milde straf gevraagd

Na doorgedreven speurwerk konden ruim een jaar na de feiten drie Roemenen worden opgepakt, eentje werd overgeleverd vanuit Frankrijk, een andere vanuit Nederland. Een vijftal verdachten moest zich maandagmorgen voor de spraakmakende roof verantwoorden. Openbaar Ministerie vroeg voor twee van hen twee jaar cel, voor de drie andere 20 maanden cel, voor diefstal met braak en ook verenging.

Twee van hen, die al sinds februari vorig jaar in de cel zitten, verschenen effectief voor de rechter. Alle twee vroegen ze een milde straf, zeker gezien ze al sinds februari vorig jaar in de cel zitten. Een eerste 45-jarige man zegt er eigenlijk weinig mee te maken te hebben. De man zou enkel gereden hebben, maar wist naar eigen zeggen af van wat er te gebeuren stond. “Hij nam geen initiatief en hielp niet aan dat gat. Hij zei dat hij 300 euro kreeg voor zijn aandeel”, aldus zijn raadsman.

“Ik mag er niet aan denken dat er een confrontatie plaatsvond. Het is nu al vreemd om hen hier in de rechtbank te zien” – antiquair Vincent Lefevre

Een andere 42-jarige man was betrokken bij de tweede diefstal, wanneer het gat al gecreëerd was. Hij zou via een van de eerste dieven op de hoogte geweest zijn van de opportuniteit en is daarom met een kompaan ook zijn slag gaan slaan. “Als er al een gat in de muur zat, dan moest hij al niet veel moeite meer doen”, klonk het.

Voor antiquair Vincent Lefevre en zijn vrouw zijn de gevraagde straffen alvast niet zwaar genoeg. “Mijn vrouw is nog altijd bang als ze in de winkel staat”, meent Vincent. “Ze werpen op dat ze wisten dat we er niet woonden, maar dat is zever. Het is een herenhuis met een salon, keuken, slaapkamer, noem maar op. Ik mag er niet aan denken dat er een confrontatie plaatsvond. Het is nu al vreemd om hen hier in de rechtbank te zien.”