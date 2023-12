“Ze kon echtscheiding niet verkroppen”: emotionele moeder vrijuit voor diefstallen van tienerdochter

Een 45-jarige moeder uit het Waalse Peruwélz is door de rechter vrijgesproken op verdenking van het aanzetten van haar 15-jarige tienerdochter tot parfumdiefstallen. De emotionele vrouw had haar schuld uitgeschreeuwd. “Ze is zeer geloofwaardig en ik geloof dat haar dochter dit inderdaad deed omdat ze het moeilijk had met de echtscheiding”, motiveerde de rechter.

Alhoewel het er tijdens de feiten en aan het begin van het proces echt op leek dat de 45-jarige vrouw wel degelijk haar 15-jarige tienerdochter had aangezet tot het plegen van winkeldiefstallen in de Ici Paris XL, bleek na afloop van het proces al veel minder. In die zin dat ook de procureur, die eerst zwaar tilde aan de feiten en één jaar cel met uitstel vroeg, ook na afloop het verhaal van moeder I.B. geloofde en zich kon vinden in een vrijspraak.

Parfumdiefstallen

Zowel op 8 en 9 april waren moeder I.B. en haar 15-jarige tienerdochter op uitstap in West-Vlaanderen. Eerst vertoefden ze in Nieuwpoort, daarna in Brugge. Op 8 april werden zeven stuks cosmetica en parfum gestolen in de Ici Paris XL in Nieuwpoort. Die diefstal werd niet opgemerkt.

’s Anderendaags werd het 15-jarig meisje echter op heterdaad betrapt in Brugge. Er werden camerabeelden bekeken van in de winkel in Nieuwpoort. Daarop was duidelijk te zien dat I.B. de kassierster vooraan bezighield, terwijl haar dochter achteraan de winkel hurkte, verschillende producten uit de verpakking haalde en wegstopte. Zo stal ze in totaal 163 euro.

Moeilijk met echtscheiding

Moeder I.B. kwam samen met haar advocaat Thomas Bailleul emotioneel haar verhaal doen bij de strafrechter in Veurne. “Eerlijk waar, ik wist echt van niets”, sprak ze. “Ik wist pas nadat ze betrapt was in Brugge dat ze eerder feiten had gepleegd in Nieuwpoort. Ik ben zo beschaamd en heb haar daarop meteen aangesproken. Ik ben lerares in het eerste leerjaar en hecht veel belang aan normen en waarden. Mijn dochter nam ik nadien mee naar Nieuwpoort om haar excuses aan te bieden. Het is zo dat mijn man en ik in een echtscheiding verwikkeld zaten en mijn dochter daardoor afwijkend gedrag stelde.”

De rechter vond het verhaal van I.B. erg geloofwaardig. Bovendien kan het jeugdparket van Doornik ook de dochter zelf nog sanctioneren. De vrouw werd vrijgesproken. (JH)